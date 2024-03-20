بسبب جملة اسمه يوسف وشعره كيرلي.. دعوات لمقاطعة مسلسل لانش بوكس

بدأ المشهد بمجموعة من السيدات يسألن عن شخص ما في أحد المتاجر، فتقول جميلة عوض، إحدى بطلات العمل، "لو سمحت أنا بسأل عن حد (شخص) اسمه يوسف أو ياسين.. أشقر وشعره كيرلي (مجعد) وحليوة"، مع ضحكات خفيفة من الحاضرات.



وفور عرض الحلقة، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المشهد، مطالبين بمقاطعة المسلسل، كما تعرضت حسابات أبطال المسلسل للانتقادات من قبل المتابعين.



وإلى جانب الدعوات لمقاطعة مسلسل لانش بوكس، دعا متابعون إلى مقاطعة أعمال فريق عمل المسلسل القادمة.







ولعل أبرز من تعرض للهجوم الممثلة جميلة عوض، بطلة المشهد، حيث طالبها المتابعون بتقديم تفسير للمشهد الذي اعتبره كثيرون استهزاء بكارثة إنسانية، واستخفافا بمشاعر المشاهدين، وفق عدد من التغريدات.وحاولت جميلة عوض الرد على الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض الحلقة، فكتبت عبر حسابها على منصة إكس ".. هو ده اللي حصل المشهد كان مكتوب أسمر و فجأة وإحنا بنقولو (ونحن نقوله) جمعنا أن الممثل طلع أشقر فبدلنا كلمة واحدة، المفروض تكونوا عارفين أن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن، أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية يا ريت نتحد ضد العدو دي صورة الممثل".في المقابل، تواصل متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع مؤلف العمل عمرو مدحت، الذي كشف، وفق التغريدات المتداولة، أن النص الأصلي للمسلسل لم يتضمن تلك الجملة، بل من المفترض بحسب نص المشهد الذي نشره هو البحث عن شخص يدعى "سيف أو سليم.. أسمر ويرتدي نظارة".



ونفى المؤلف علمه بالتغيير الذي حدث للمشهد السابق، وظهوره في هذه الصورة.

وفي حساب نسب لمخرج المسلسل هشام الرشيدي على منصة إكس، كتب تغريدة تضمنت الاعتذار التالي "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية في يوما مجالا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".





مسلسل "لانش بوكس" من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وأحمد وفيق وهشام إسماعيل ومن تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

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