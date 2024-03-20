مديرية مكافحة التسول تزيد مسارات نطاق حملات الضبط في رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية لـ"الغد" عن توسيع نطاق عملها في ضبط المتسولين في إطار الحد من التسول في شهر رمضان، بتخصيص 10 حافلات في مناطق عمان المختلفة، وتخصيص 22 لجنة للحملات المكثفة في كل أرجاء المملكة مع التأكيد على ضبط 1188 متسولا ومتسولة منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم أول من أمس.



وبينت مديرية الإعلام والاتصال في الوزارة، ردا على استفسارات لـ"الغد" حول خطة الوزارة في رمضان للحد من ظاهرة التسول، ترتكز بشكل أساسي على "تعزيز القدرة المؤسسية لمديرية مكافحة التسول، بما ينسجم مع متطلبات التميز بالأداء وضبط الجودة وتحسين مستوى وجودة الإجراءات المتعلقة بضبط البالغين والأحداث".



ويرى مختصون في حقوق الطفل، بأن هناك حاجة ماسة لإعادة مراجعة إجراءات الضبط بحق المتسولين من "الأحداث"، لما قد تعرضهم آلية الضبط في الميدان لـ"مخاطر نفسية وجسدية" على مدار العام، تضاف للانتهاكات الواقعة عليهم من التسوّل ذاته مع وجود التكرار.



في الأثناء، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر مديرية مكافحة التسول، على تطبيق 5 إجراءات رئيسة للحد من التسول في رمضان، وهي "زيادة نطاق المسارات المخصصة لحملات ضبط المتسولين في العاصمة عمان (شرق عمان، غرب عمان، وسط عمان، جنوب عمان) بزيادة عدد الحافلات الى 10، وتكثيف عدد الحملات في المملكة عبر 22 لجنة.



وبحسب الوزارة أيضا، رفدت المديرية بكوادر بشرية إضافية من سائقين ومرافقين، بالإضافة لاعتماد توحيد الإجراءات المتعلقة بضبوطات المتسولين من أحداث وبالغين في كل أقاليم الشمال والسط والجنوب بالتنسيق مع المجلس القضائي.



ومن الإجراءات المطبقة أيضا وفقا للوزارة، "تنسيق وتشبيك مديريات التنمية الاجتماعية مع الحكام الإداريين والقضاة والمراكز الامنية في المحافظات لتكثيف حملات اللجان المشكلة والمنتشرة في أنحاء المملكة كافة"، وكذلك "تجهيز وتهيئة مراكز رعاية وتأهيل المتسولين لاستقبال الاعداد الاضافية من الأحداث المتسولين، على مستوى "المرافق والافطارات والنشاطات"، إلى جانب استمرار العمل بتخصيص مركبات لغايات الاستجابة الفورية، للشكاوى الواردة عبر الخط الساخن للوزارة، وهو (0793344330).



كذلك تغليظ العقوبات على التسول منذ تموز (يوليو) 2022، أثر تعديل المادة 389 من قانون العقوبات، بخاصة بحق البالغين المسخّرين للأطفال أو القصّر ممن هم دون الـ16 عاما في التسول، وأصبحت العقوبة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على في 5 حالات من بينها، "من وُجد يقود قاصرا دون الـ16 عاما للتسول"، أو جمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، ومن استعطى أو طلب الصدفة من الناس متذرعا بعاهة أو بجروح أو بأي وسيلة أخرى جالسا أو متجولا في مكان عام.



وفي هذا السياق، قالت الوزارة ردا على استفسار متعلق بإجراءات التعامل مع فئة "القصّر"، أو الأحداث وأحيانا الرضّع، بخاصة من يستخدموا من نساء متسولات، فقد أوضحت الوزارة بأن عملية الضبط يشملها "تسليم البالغة- غالبا الأم- المصحوبة بطفل أو طفلين للتسول إلى المركز الأمني"، ومن ثم يصار لإعداد دراسة للأطفال المصحوبين مع الأم المضبوطة.



وبناءً على "المصلحة الفضلى"، وفقا لتعبير الوزارة، "وظروف"الضبط" يقر قاضي الأحداث إيداعهم في مؤسسات وزارة التنمية، وشددت الوزارة على الجانب التوعوي والاجتماعي، كجزء أساس من خطتها، بخاصة وأن أعمال الخير صفة "أصيلة" في المجتمع الأردني، مؤكدة ضرورة توجيه أعمال الخير لـ"المستحقين" لا لـ"المتسولين" أو "المستجدين" الذين يستميلون عواطف الناس ومشاعرهم للتسول"، وفق الوزارة.



وأشارت في السياق ذاته، الى أن مديرية مكافحة التسول "عمدت على نبذ فكرة التسول، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتضمين الخطاب الديني للخطباء والوعاظ، وجهة نظر الدين في التسول وتوزيع الصدقات للجهات المستحقة"، علاوة على دور الإعلام كشريك مهم في إيصال وتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة التسول، مع ضرورة التأكيد على الشراكة مع الأمن العام كشريك استراتيجي مهم"، وفقا للوزارة.



وتعتبر أعداد الأطفال المسخرين في ضبوطات التسول ونسبة التكرار لديهم، عدا عن اعتماد ممارسات فضلى جديدة تتعلق بوقف "الضبط الميداني للأطفال" واستبداله بإجراءات تحقيق أشمل من أهم المؤشرات على فاعلية حملات مكافحة التسول، بحسب عدة دراسات مجتمعية أجرتها مراكز بحثية مختصة حول التسوّل وإجراءات الحد منه.



وبشأن الأحداث المتسولين، شددت المديرة التنفيذية لمؤسسة لإنقاذ الطفل بالأردن، ديالا الخمرة على ضرورة أن يجري "التعامل مع الأطفال المستغلين باعتبارهم أطفالا محتاجين للحماية والرعاية وضحايا للاستغلال"، لافتة في ذلك للحماية التي يوفرها قانون الأحداث باعتبارهم محتاجين للحماية والرعاية، وأن ذلك نص عليه قانون منع الاتجار بالبشر، "باعتبار استغلال الأطفال في التسول المنظم شكل من أشكال الاتجار بالبشر".



وأوضحت الخمرة في تصريح لـ"الغد" بالقول "إن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بشمولية في الإجراءات المتبعة مع الأطفال المستغلين في التسول"، لافتة إلى أن ما تشير إليه الأرقام من ارتفاع في نسب التكرار للأطفال الداخلين لمراكز رعاية وتأهيل المتسولين، تظهر أن الآليات الحالية في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، لم تحقق غايتها بحمايتهم من الاستغلال".



وبينت الخمرة أن "قياس الحماية لا يكون بعدد الحالات المضبوطة أو دخولها لمراكز رعاية وتأهيل المتسولين، بل بقياس العدد الفعلي للأطفال ممن جرى توفير التدخلات اللازمة لهم وفق تقييم حقيقي للاحتياجات يحول دون تسولهم مجددًا".



وفي هذا السياق أيضا، تشير الخمرة إلى أن مؤسسة إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية، سيطلقان قريبًا دراسات تشخيصية حول الفجوات القانونية والمؤسسية المتعلقة باستغلال الأطفال في التسول، أعدت بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.



وكان الأمين العام للوزارة برق الضمور، أكد في تصريحات سابقة أن "كوادر مديرية مكافحة التسول بالوزارةضبطت 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و 4069 من الأحداث"، مقابل 11333 في العام 2022، بينما تم ضبط 1113 حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي 2024.



وأكد الضمور في تصريحاته في الـ13 من الشهر الحالي، أن معدل الضبط لهذا العام بحسب الإحصاءات حتى نهاية شباط الماضي، "تؤشر لانخفاض" معدل أعداد المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه وفقا له.



وتشير الزيادة في أعداد المتسولين المضبوطين منذ بداية الشهر الحالي، وفقا لإحصاءات الوزارة على مدار نحو أسبوعين إلى 75 متسولا ومتسولة تم ضبطهم.



من ناحية أخرى، أظهرت ورقة بحثية مركز تمكين للمساعدة القانونية حجم "الأخطار" المحيطة بالأحداث والأطفال المتسولين سواء من المتاجرين أو المسخرين أو المارة، وكذلك التحرش أو الاعتداء على الفتيات منهن أو الخطف لغاية سرقة المبالغ المالية التي بحوزتهم عن تعرّض الأطفال المتسولين لمختلف الانتهاكات بما في ذلك المشاجرات بين الأطفال المتسولين أنفسهم.



وتشدد الدراسة، على ضرورة وأهمية تقديم التدريب المهني أو التعليم النظامي-غير النظامي بحسب الحالة في مراكز الإيواء للمتسولين الأحداث، بدلا من متابعة الطفل خلال تواجده في مراكز إعادة تأهيل المتسوّلين فقط وتقديم الخدمات خلال هذه الفترة، ما يتسبب ببقاء الأطفال المتسوّلين في دائرة التسوّل والضبط والإيواء مرة تلو الأخرى بسبب الافتقار لنظام متكامل يحتوي على جزئية رعاية لاحقة ويحمل أسس للحماية الاجتماعية للأطفال المتسوّلين.

خصوصًا في حال لم تنطبق على الأطفال المتسوّلين وذويهم شروط برامج الحماية الاجتماعية الموفرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.



وترى تمكين، أن "الأطفال ممتهني التسوّل، لا يمكن توفير الحماية الاجتماعية لهم إلا بفصلهم عن مسخريهم في التسوّل الذين يعيدونهم للشارع لممارسة التسوّل مرة تلو الأخرى وفرض عقوبات رادعة على مسخري الأطفال في التسوّل، إضافة لاتباع سياسة إعادة إدماج واضحة ومفصلة لكل حالة بحسب احتياجات الطفل ووضعه، والأخذ بعين الاعتبار من هو الشخص الذي يقوم بتسخيره في التسوّل".



وأوصت في دراستها التي أعدتها العام الماضي، إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة ما بين وزارة التربية والتعليم ومراكز التدريب المهني والأمن العام والعمل بطريقة ممنهجة لمحاربة تسرب الأطفال من مقاعد الدراسة، وخلق قاعدة بيانات موحدة ما بين المؤسسات العاملة على مكافحة عمل الطفل والتسوّل، أكانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو غير ذلك، وتوفير خدمة التعليم في مراكز إيواء المتسوّلين في الضليل ومأدبا بالإضافة لتوفير مراكز إضافية في المحافظات لتسهيل ضبط وإيواء الأطفال المتسوّلين، وسنّ تعريف واضح للتسوّل المنظم وتعريف واضح لتسخير الأطفال في التسوّل، بحسب الدراسة.

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