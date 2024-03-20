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2 مليون م3 تدخل سدود المملكة خلال 24 ساعة

3/20/2024 2:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية أرتفع حتى صباح اليوم الأربعاء إلى ما نسبته 74 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنوياً ، علماً بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 90 بالمئة.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال ال 24 ساعة الماضية بلغت حتى صباح اليوم الأربعاء نحو 2 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 140,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48,7% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب ، وأن أعلى كمية هطول سجلت في مأدبا خلال 24 ساعة بلغت 27 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غالبية مناطق المملكة.

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