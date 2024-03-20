في 21 آذار.. بواسل الجيش العربي كانوا على موعد مع فجر الكرامة

MENAFN - Alghad Newspaper) كان رجالات الجيش العربي الأردني البواسل في الحادي والعشرين من آذار عام 1968 على موعد مع فجر كرامة عربية خالدة في مواجهة ملحمية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي حاولت بكل عتادها وأسلحتها المساس بالأرض الأردنية بذريعة واهية هي أمن اسرائيل المزعوم، مستندين في مخططهم الصهيوني التوسعي الاستعماري على اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يُهزم.امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أكد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن خطة الهجوم العدوانية الاسرائيلية يوم الكرامة والقائمة على تعدد محاور القتال وهي (جسر الأمير محمد، جسر الملك حسين، جسر الأمير عبدالله، والغور الصافي)، تكشف خبث نواياه العدوانية التوسعية بإلاعتداء على أراضي الاردن واحتلال مرتفعاته المحاذية لفلسطين والاستيلاء على منطقة الغور وحرمان الأردن من أهم موارده الاقتصادية.من الناحية الاستراتيجية كان يوم الكرامة محاولة اسرائيلية فاشلة للانتقال نحو خطة مواجهة جديدة ضد النضال الفلسطيني والعربي، باستنادها على الهجوم خارج حدود فلسطين المحتلة، وبالتالي السعي لهدم معنويات الجيوش العربية والقضاء على قدرتها القتالية، الأمر الذي سيعزز النفوذ الاسرائيلي الدولي، مقابل إضعاف الموقف العربي في دفاعه عن القضية الفلسطينية.وقال، لقد شكل انتصار الكرامة الأردني اهمية استراتيجية بالغة تتمثل بالهزيمة العسكرية الاسرائيلية، فقد اضطرت ولأول مرة في تاريخ حروبها العدوانية ضد العرب وقف إطلاق النار، وعلى الساحة العربية فقد نتج عن هذه المعركة البطولية رفع معنويات الشعوب والجيوش العربية وثقتها بالقدرة على الانتصار ومواصلة النضال المشروع، كما أكدت معركة الكرامة على مكانة القضية الفلسطينية الدولي باعتبارها جوهر الصراع والمواجهة الازلية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه بما فيها تقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأضاف، ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تستذكر بمناسبة ذكرى معركة الكرامة بطولات الجيش العربي الأردني بقيادته الهاشمية، فهم الأوفياء الذين صدقوا عهدهم ووعدهم لمن سبقهم من شهداء وجرحى ثرى فلسطين والقدس، بارين بقسمهم بأن تكون عيونهم على القدس وعمّان وكل شبر من ترابهما المقدس.



إنها مناسبة طاهرة نترحم فيها على شهداء معركة الكرامة وحروب النضال والدفاع عن فلسطين والقدس، وعلى كل من لحقهم وسار على دربهم الشريف من شهداء جيشنا وقواتنا الامنية في واجب حماية وطننا وأمتنا، في بطولات وتضحيات نادرة تدرسها الأجيال وترويها ملحمة بطولية لمن يأتي خلفهم، ليرثوا حب الوطن والأمة ومقدساتها وأرضها.



وتؤكد اللجنة ان انتصار الكرامة امتداد للنضال من أجل فلسطين والقدس، ونهج نستلهم منه دروس التمسك بالأرض والمقدسات وحمايتها، ونمضي على نهجه خلف قيادتنا الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، فقوة الاردن والدفاع عن ارضه هي قوة لفلسطين والأمة،

فالاردن وعبر تاريخه العريق كان وما زال درعاً يصد عن أمتنا المخاطر والتحديات.



في هذا اليوم نسدي التحية اجلالا لقيادتنا الهاشمية ولجيشنا العربي الأردني الباسل واجهزتنا الامنية الساهرة على أرض وسماء الوطن، هذا الجيش العربي الاردني الذي يُخلص لوطنه وأمته نراه اليوم ثابتاً على مسيرته وعقيدته يهب على الدوام لمساندة فلسطين وأهلها، وفي ذكرى الكرامة نترحم على شهدائها الأبرار وشهداء الأمة كلها على ثرى فلسطين والقدس.



وفي هذا اليوم نستذكر بكل شموخ واجلال الملك القائد الراحل طيب الله ثراه الملك الحسين بن طلال الذي قاد معركة الكرامة بكل جراءة وشجاعة وشموخ، مؤكدين العهد والوفاء بالبيعة على درب الولاء للعرش والوطن لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.