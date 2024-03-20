السرحان: يمتلك الأردن بنية تحتية للاتصالات على درجة عالية من التطور

MENAFN - Alghad Newspaper)ومنذ ربع قرن تم إدراك أن تشجيع الاستثمار بالقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني تتضمن سن التشريعات المتوافقة مع الانفتاح الاقتصادي وتحرير القطاعات الرئيسة من خلال منح القطاع الخاص أدوارا في إدارة القطاعات من خلال ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة.وسارت طموحات الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لجعل المملكة مركزا إقليميا للاستثمار بقطاع الاتصالات، بخطوات متسارعة، حيث تم منح أول رخصة بمجال الهواتف المتنقلة عام 1999، تبعها عام 2010 بإدخال خدمات الجيل الثالث، ثم الرابع 2015، بينما تم البدء بإدخال خدمات الجيل الخامس العام الماضي 2023، متقدما على الكثير من دول المنطقة.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا لجهة تحرير سوق قطاع الاتصالات الثابتة والتوسع بالمتنقلة والخدمات الثابتة، تخطت نتائجها توفير خدمات جديدة فقط، إلى انخفاض الأسعار وتنوع الخيارات بما يتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.وأكد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القطاع شهد العديد من الإنجازات منذ عام 1999 وحتى اليوم، طالت التشريعات القطاعية ذات العلاقة حيث تم تعديل قانون الاتصالات عام 2002 الذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والاتصالات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأكيد استقلالية الهيئة.وأوضح أن الأردن عمل على التحرير الكامل لسوق الاتصالات المتنقلة عام 2004 وإصدار "برنامج الترخيص الإضافي تطبيقا لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد"، كما تم تحرير قطاع الاتصالات الثابتة عام 2005.وأضاف، أنه تم خلال الأعوام 2009-2012 توفير خدمات الجيل الثالث، إضافة إلى توفر الخدمات المعتمدة على تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، والفيديو عبر الهاتف، والفيديو المباشر وخدمات التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي والتلفزيون المعتمـد على الكابل وتقنيات "واي فاي" وغيرها من الخدمات، بينما بدأت الشركات المرخصة بتقديم خدمات الجيل الرابع من الاتصالات المتنقلة عام 2015 لمواكبة التطور السريع في عالم الاتصالات.ولفت إلى أن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة إطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة وفق خطة زمنية محددة، حيث عملت الهيئة على تنفيذ القدر الأكبر من ذلك عام 2022، وقبل الفترة الزمنية الأولى المحددة خلال 3 سنوات لتنفيذ مخرجات الرؤية.وبين السرحان أنه تم البدء بإجراء التحضيرات التنظيمية لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى السوق المحلية من خلال إجراء مفاوضات ومباحثات مكثفة مع الشركات ذات العلاقة أسفرت عن توقيع اتفاقيات تسوية مع شركات الهواتف المتنقلة تمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس ومنح الشركات حزم تحفيزية مقابل تنفيذها للالتزامات التي حددتها الهيئة.وقال إن الهيئة أطلقت العديد من النشاطات المتخصصة بالتزامن مع تحضيرات الشركات المعنية الهادفة إلى زيادة التوعية والترويج لأهمية إدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة، حيث بدأت الشركات خلال العام الماضي وقبل انتهاء المهلة المحددة لها بإطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري وفي مناطق محددة من المملكة، وصولاً إلى تغطية مناطق أوسع وفق الخطط المقررة.وتابع، أنه عام 1999 تم منح شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (موبايلكم) رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة، وتم منح شركة أمنية للهواتف المتنقلة رخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة عام 2004، ومنح أول رخصة اتصالات فردية عامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (بتلكو – الأردن) لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة عام 2005.



وفي عام 2006 تم إقرار وثائق عطاء "رخص استخدام ترددات الطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة" تمهيدا لمنح رخص لتقديم هذا النوع من الخدمات، فيما تم توقيع أول رخصة فئوية لتقديم خدمات الإنترنت الساتلية (الأقمار الاصطناعية) في الأردن بمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي عام 2023.



واشار إلى أن الهيئة أسهمت في تأسيس شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات واستلمت رئاسة الشبكة في دورتها الأولى، بينما تم خلال الأعوام 2004-2019 توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها من الهيئات والأجهزة التنظيمية العربية والعالمية والتي كان لها الأثر الكبير في بيان دور الأردن في مجال قطاع الاتصالات.



وقال السرحان، إنه في عام 2020 تم منح ترددات اضافية لشركات الاتصالات المتنقلة خلال جائحة كورونا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات، وأسهمت عام 2022 بإنجاح برنامج المسرعات الحكومية( الدفعة الثالثة).

واضاف، انه تم انجاز الربط بين الهيئة ووزارة الإدارة المحلية بهدف إتاحة البيانات المتعلقة بالإحداثيات الجغرافية والرقم المعرف للشركة مقدمه خدمات الاتصالات المعنية، والربط الالكتروني بين الهيئة واي فواتيركم لتحويل إجراءات قبض إيرادات الهيئة الكترونيا، بالإضافة للتعاون مع البنك المركزي في تفعيل منظومة التوثيق الالكتروني الخاصة بالمعاملات المالية.



وفيما يخص ضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية، اشار السرحان إلى أنه تم بدء العمل بالمركز المتخصص لمراقبة جودة خدمات الاتصالات ومحطات البث الإذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي ( اف. ام ) عام 2017 والمصمم وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية المستخدمة، ما أتاح إجراء القياسات والفحوصات الفنية المختلفة.



وفي عام 2018 تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية حول انتشار شبكات الألياف الضوئية في مختلف مناطق المملكة لدعم وتطوير البنية التحتية ومواكبة التوجه العالمي نحو شبكات الجيل القادم لخدمات الإنترنت عريض النطاق عبر شبكة الألياف الضوئية.



وأكد أنه تم اعتماد الأردن كمركز تدريبي دولي في مجال جودة خدمات الاتصالات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2019، واعتماد التوصية المقدمة من الهيئة المتعلقة بحملات قياس وأنظمة المراقبة ومنهجيات أخذ العينات لغايات رصد جودة خدمات شبكات الهواتف المتنقلة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.



ولفت الى أنه عام 2020 تم إقرار تعليمات انترنت الأشياء، وتم الإعلان عام 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات الانترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تمهيداً لترخيص هذا النوع من الخدمات.



وقال السرحان، إن الهيئة أصدرت عام 2005 أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي وفئة دولي، كما تم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية عام 2012، وتم ترخيص أول شركة بريد (فئة محلي) تقدم خدمة التوصيل من خلال التطبيقات الذكية عام 2019.