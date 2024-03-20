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القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية الى غزة

3/20/2024 2:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الأربعاء، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة.


ونفذت عملية الإنزال طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.


وجاءت مشاركة سنغافورة للمرة الأولى في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.


­وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

MENAFN20032024000072011014ID1108002124

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