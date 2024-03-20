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منخفض جوي يؤثر على الأردن الأسبوع المقبل

3/20/2024 2:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء مائلة للبرودة وغائمة جزئياً غدا الخميس، ويحتمل هطول زخات أمطار مع ساعات العصر والمساء في بعض المناطق، بحسب موقع "طقس العرب".
ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة، مع فرصة لهطول بعض الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة.

أما السبت، فيكون الطقس باردا نسبيا ومستقرا مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وتتأثر المملكة الأحد بامتداد منخفض البحر الأحمر، وتكون الأحوال الجوية غير مستقرة، مع فرصة لهطول الأمطار المتفرقة بمشيئة الله. والله أعلم.

MENAFN20032024000072011014ID1108002123

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