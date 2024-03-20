تعرفوا على أسعد دولة في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة
العالمي للعام السابع على التوالي، فيما حلت الكويت الأولى عربيًا في المركز 13
عالميًا.
وشمل تقرير السعادة العالمي الذي نشر اليوم
الأربعاء، على الموقع الرسمي للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، 143
دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة
الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.
وبحسب التقرير، جاءت فنلندا في المركز الأول
تلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد، بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة.
وعلى مستوى الدول العربية، حلّت الكويت في
المركز 13 عالميا، حسب الترتيب في القائمة المذكورة.
واعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من
المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1- 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي
يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم
الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.
وشمل تقرير العام الحالي لأول مرة، تصنيفات
مختلفة وفق الفئات العمرية، فكانت على سبيل المثال ليتوانيا الدولة الأسعد في
العالم للفئة العمرية أقل من 30 عاما، بينما كانت الدنمارك على رأس القائمة فيما
يتعلق بمن هم أكبر من 60 عاما.
وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى
عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة"
التابعة للأمم المتحدة. (بترا)
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