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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

3/20/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن اقتحام المستوطنين المتزمتين للمسجد الأقصى، جاء من باب المغاربة وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط فرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

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