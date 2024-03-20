الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة
التاريخ
3/20/2024 2:33:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال
اعتقلت 30 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس.
وأضاف نادي الأسير في بيان، أن من بين
المعتقلين سيدة وطفلا وأسرى محررين.
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