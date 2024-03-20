حكومة غزة: الاحتلال اغتال 100 عامل في تقديم المساعدات
التاريخ
3/20/2024 2:33:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد
أكثر من 100 من العاملين في تقديم المساعدات في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال
أسبوع.
وقال المكتب إن مجازر الاحتلال بحق العاملين في
مجال المساعدات هدفها تكريس سياسة التجويع ونشر الفوضى والفلتان الأمني في القطاع.
MENAFN20032024000072011014ID1108002116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.