1513طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 6 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 35 و60، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 25 و35، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

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