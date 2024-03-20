أسس وإجراءات جديدة للتعامل مع شكاوى عملاء الخدمات المالية



وتلزم هذه الأسس والإجراءات شركات الخدمات المالية بإعداد سياسة وإجراءات عمل داخلية مكتوبة للتعامل مع شكاوى عملائها ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها أو هيئة مديريها، وإنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الشكاوى، وبيان قنوات وطرق تقديم شكاوى عملائها لديها، واستحداث سجل إلكتروني لتوثيق جميع الشكاوى الواردة إلى الشركات، وتسجيل جميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بها، مع إعطاء رقم مرجعي لكل شكوى.



وقالت الهيئة إن هذا الرقم سيستخدم في جميع المراسلات التي ستتم بين الشركة والمشتكي، وكذلك في أي مراسلات مع الهيئة، بالإضافة إلى تحديد المدد الزمنية لمعالجة الشكاوى، وعدم إخضاع الشكاوى المقدمة لأي كلف مالية، كما حددت الأسس أحقية العملاء بالتقدم بشكوى لدى الهيئة في حالات معينة منها رفض الشركة استلام الشكوى، باستثناء الشكاوى المرفوع بها دعاوى والمنظورة أمام القضاء أو التحكيم أو سبق وأن صدر بها حكم قضائي أو قرار تحكيم.



وتأتي هذه الإجراءات لتوفير سبل الحماية لمصالح المتعاملين في الأوراق المالية، وبما يضمن حصول المتعاملين على حقوقهم كاملة دون انتقاص، ومراعاة مصالحهم وعدم الإضرار بها، عن طريق تطبيق العدالة والشفافية والمساءلة، مما يعزز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال الوطني.