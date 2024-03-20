الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة



وأعرب جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن تقديره لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدا بمستواهم المتميز في أداء واجباتهم ومهامهم.



وحضر مأدبة الإفطار مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وكبار الضباط، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.