3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وأفادت جمعية الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة.





وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جثماني شهيدين وصلا إلى المستشفى أشلاء متفحمة، حيث وجد الأطباء صعوبة في التعرف على هويتهما.



وقالت إدارة مستشفى ابن سينا، بأن جثمان شهيد وصل إلى المستشفى أشلاء، فيما وصلت إصابة وصفت بالخطيرة جراء القصف.



وقال شهود عيان إن طيران الاحتلال استهدفت المركبة بصاروخين على الأقل، أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.