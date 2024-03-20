اختراق 34 مليونا في 3 سنوات

(MENAFN
- Al Watan) وجد متخصصو الأمن السيبراني، في ((كاسبرسكي)) أنه على مدى 3 سنوات مضت، اخترقت بيانات تسجيل الدخول لـ34.000.000 من مستخدمي (Roblox) ((اسم المستخدم وكلمة المرور)) عبر برمجيات خبيثة، وجرى تسريب هذه البيانات على الويب المظلم.
وفي عام 2023، زاد عدد بيانات الاعتماد المسروقة لمستخدمي (ChatGPT) بمقدار 33 ضعفًا مقارنة بعام 2022، حيث تم نشر 664.000 سجل مع أسماء المستخدمين وكلمات المرور على الإنترنت المظلم.
ويتم اختراق سجلات تسجيل الدخول لمختلف خدمات الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور، والترجمة، وضبط النص، وروبوتات المحادثة، وحتى مولدات الصوت، بسبب شعبيتها المتزايدة، على سبيل المثال، على مدار السنوات الثلاث الماضية، اخترق ما يقرب من 1.160.000 من سجلات تسجيل الدخول إلى التطبيقات ((أسماء المستخدمين وكلمات المرور)) لأداة تصميم الرسوميات عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Canva) ببرمجيات خبيثة لسرقة البيانات، كما أظهرت بيانات كاسبرسكي أن بيانات الاعتماد هذه ظهرت على منتديات الإنترنت المظلم وقنوات تطبيق (Telegram) المريبة.
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