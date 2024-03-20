Wednesday, 20 March 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختراق 34 مليونا في 3 سنوات

3/20/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد متخصصو الأمن السيبراني، في ((كاسبرسكي)) أنه على مدى 3 سنوات مضت، اخترقت بيانات تسجيل الدخول لـ34.000.000 من مستخدمي (Roblox) ((اسم المستخدم وكلمة المرور)) عبر برمجيات خبيثة، وجرى تسريب هذه البيانات على الويب المظلم.
وفي عام 2023، زاد عدد بيانات الاعتماد المسروقة لمستخدمي (ChatGPT) بمقدار 33 ضعفًا مقارنة بعام 2022، حيث تم نشر 664.000 سجل مع أسماء المستخدمين وكلمات المرور على الإنترنت المظلم.
ويتم اختراق سجلات تسجيل الدخول لمختلف خدمات الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور، والترجمة، وضبط النص، وروبوتات المحادثة، وحتى مولدات الصوت، بسبب شعبيتها المتزايدة، على سبيل المثال، على مدار السنوات الثلاث الماضية، اخترق ما يقرب من 1.160.000 من سجلات تسجيل الدخول إلى التطبيقات ((أسماء المستخدمين وكلمات المرور)) لأداة تصميم الرسوميات عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Canva) ببرمجيات خبيثة لسرقة البيانات، كما أظهرت بيانات كاسبرسكي أن بيانات الاعتماد هذه ظهرت على منتديات الإنترنت المظلم وقنوات تطبيق (Telegram) المريبة.

MENAFN20032024000089011017ID1108002097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث