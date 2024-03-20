Wednesday, 20 March 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طفلة نادرة تأكل الشمع والزجاج

3/20/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاني طفلة بريطانية تبلغ من العمر ثلاث سنوات من حالة مرضية نادرة تجعلها تأكل كل ما يقع في طريقها بداية من الأريكة التي تجلس عليها مرورًا بالإسفنج وصولًا إلى الزجاج.
تم تشخيص إصابة وينتر بالتوحد وتعاني كذلك من اضطراب التغذية غير المعتاد ((بيكا)) أو ما يسمى بـ ((شهوة الغرائب)) ما يجعلها تشتهي أكل غريبة وغير صالحة للأكل.
وضبطت والدة وينتر، ستايسي أهيرن، ابنتها وهي تأكل الجص على الجدران، والأريكة، وشظايا الزجاج، كما قامت ليتل وينتر أيضا بمضغ سريرها والبطانية الخاصة بها.
وشَهوَةُ الغرائب pica هي اضطرابٌ من اضطرابات الأكل يدفع بالشخص إلى أكل أشياء ليست بطعام، مثل الوَرق والصلصال ورقاقات الطلاء والتراب أو الشَّعر، وما يتناوله الأشخاصُ المصابون باضطراب شهوة الغرائب لا يضرّهم صحيًا عادة؛ إلَّا أنَّه يمكن أن تحتوي رقائقُ الدهان على الرصاص الذي يُسبِّبُ حدوثه التَّسمُّم بالرصاص.
وتضع الأم نفسها دائمًا في حالة تأهب قصوى بسبب حالة طفلتها الخطيرة حيث تأكل المنزل بأكمله حرفيًا.
ونقلت صحيفة مترو عن الأم قولها ((إنها شديدة الشراهة نحو الطعام العادي ولكنها كذلك ستجلس وتأكل إسفنجة إذا ما أتيح لها ذلك. لقد حطمت حوالي ثمانية إطارات صور وحاولت أكل الزجاج، كما ضبطتها وهي تأكل الصوف من داخل ألعابها وشمع الشموع ولحسن الحظ، أنها لم تؤذ نفسها أبدًا)).
لاحظت الأم في البداية أن ابنتها تضع أي شيء تجده في فمها لكنها لم تهتم كثيرًا بالأمر، ثم بدأت عادات الأكل الغريبة لدى وينتر في التصاعد، كما أصبحت قليلة الكلام وتم تشخيص إصابة الطفلة بالبيكا في يناير، ويمكن أن يكون مرض بيكا أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بالتوحد.

MENAFN20032024000089011017ID1108002096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث