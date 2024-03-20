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14 عاما سجنا لأب قتل ابنته

3/20/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت محكمة في بريطانيا حكمًا بالسجن 14 عامًا على أب بعد أن اعترف بهز ابنته الصغيرة بقوة لدرجة أنها أصيبت بنوبة قلبية وتوفيت. واعترف صموئيل وارنوك بالقتل غير العمد لطفلته لميا البالغة من العمر ثلاثة أشهر أثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا عام 2021.
وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى منزلهم في ديفايزيس، ويلتشير، في إنجلترا في 20 سبتمبر 2021.
وتم نقلها إلى مستشفى بريستول للأطفال لكنها توفيت للأسف بعد أقل من شهر بقليل.
كما اعترفت والدة الطفلة بأنها مذنبة بالقسوة على الأطفال.
وبعد وفاة الطفلة أجريت فحوصات طبية واسعة النطاق استبعدت أي أسباب طبيعية.
وخلص الأطباء إلى أنها توفيت نتيجة لإصابة في الرأس تتفق مع الهز العنيف أو القوة الحادة.
وقال كبير المفتشين سيمون تشايلد: ((ألحق صامويل وارنوك إصابات خطيرة بطفلته لدرجة أنها أصيبت بسكتة قلبية، وبالرغم من الجهود التي بذلها الخبراء الطبيون، توفيت بعد شهر تقريبًا في المستشفى. لقد انتهت حياتها بشكل مأساوي على يد والدها)).
وحُكم على صامويل وارنوك بالسجن لمدة 14 عامًا، بينما حُكم على الأم بأمر مجتمعي لمدة ثلاث سنوات ومنحها 30 يومًا لإعادة التأهيل، وفقًا لصحيفة مترو.

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