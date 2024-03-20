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جامعة الملك خالد فرع تهامة بحاجة لتخصصات تخدم سوق العمل - جريدة الوطن السعودية

3/20/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن إستبشر الأهالي بافتتاح جامعة الملك خالد فرع تهامة من أجل تجنيب المواطنين عناء ومشقة ومخاطر الانتقال والترحال من أماكن سكنهم للبحث عن فرص قبول أبنائهم، إلا أنها لم تكتمل فرحة أهالي محافظة محايل عسير، وذلك لافتقار فرع الجامعة للأقسام والتخصصات التي تؤهل الخريج لسوق العمل، لتستمر معاناة أغلب الخريجين بعد المرحلة الثانوية.
العديد من أبناء محايل عسير يجد نفسه مجبراً على التسجيل في جامعات المدن المجاورة، والقليل منهم تجبره ظروفه للالتحاق بالأقسام المحدودة، رغم أن ذلك لا يتوافق مع رغباتهم وطموحاتهم التعليمية والأكاديمية، الأمر الذي أجبر بعض الأسر للتضحية بمصالحها وأملاكها للانتقال لمدن مجاورة لأجل دراسة أبنائهم الجامعية ، كونها تضم الكثير من التخصصات والأقسام العلمية والأدبية، والتي تضمن للخريج فرص العمل في الكثير من المجالات.
كلنا نعلم بأن فرع جامعة الملك خالد بتهامة يخدم المحافظات القريبة كافة، من المجاردة وبارق ورجال المع والبرك والقحمة والشقيق والعرضيات، لكن اغلب التخصصات نظرية ولا اظنها تناسب سوق العمل.
تم الغاء القبول لقسم الشريعة الوحيد الذي يتبع كلية الشريعة بتهامة والذي يعد اغلب التخصصات طلبا وذلك لما يتميز به من خطة دراسية قوية تعادل 186 ساعة بالاضافة إلى انه القسم الذي يمارس طلابه التدريب الميداني في محايل ويتخرج الطلاب في عدة تخصصات كقضاة والنيابة العامة وكتاب عدل وغيرها والى الآن لانعلم ماهي الأسباب!

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