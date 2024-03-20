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هل الفضائيات منصة لنشر الرذيلة أم لكسب مشاهدات؟ - جريدة الوطن السعودية

3/20/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Al Watan) التنافس الشديد والمحموم سابقا كان متوقفا على المثقفين والأدباء والمفكرين والكتاب والصحفيين ونجوم الفن إلى ما قبل نهاية عام 2000 ومع بداية ظهور أول نشر في مواقع التواصل الافتراضي والمرئي خاص على اليوتيوب لتكون الشرارة الأولى للقنوات الخاصة من عامة الناس ومن مختلف الأعمار والأجناس والمستويات العلمية والاجتماعية بعدما كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على القنوات التلفزيونية والفضائيات والجرائد والمجلات والصحف وهي البوابة الوحيدة للشهرة محليا وعالميا ذات النشر المقنن والذي يخضع لضوابط تتناسب مع الدول والمجتمعات
ولو أن هناك الكثير من مواقع التواصل كانت تستخدم في نطاق ضيق جدا بين مجموعات من الناس.
بعد ذلك تم تأسيس شركات كبرى عالمية مثل الفيسبوك وتويتر واستقرام وسناب شات وغيرها من المواقع متعددة الاستخدامات الى أن واكبة بداية ظهور الأجهزة الذكية مثل الآيفون والجلاكسي وغيرها من الأجهزة الذكية، ومن هنا أنفرط عقد الانتشار الإعلامي الافتراضي المرئي وغير المكلف والذي يمكن الأفراد من فتح قنوات إعلامية وتسجيل فيديوهات وتنزيلها بل القيام بالبث المباشر.
كاد أن يفقد الإعلام الرسمي مكانته بسبب نجومية بعض الاشخاص الطاغية في مواقع التواصل وأخص بالذكر النساء وتحديدا في هذا الجانب حيث أنحنى منحا خطيرا في ظهور المرأة بطريقة لا تخضع للضوابط الشرعية والمتعارف عليها بين الناس والتي لم نعتد على مشاهدتها بهذه الجراءة والتي فاقت المتوقع ومن هنا يكسب أو تكسب الناشر على أكبر عدد من المتابعين والمشاهدات لآجل الحصول على امتيازات مالية ضخمة من خلال الدعاية والإعلانات التجارية مما دفع بالأخريات من النساء لتقديم ما هو أشد جراءة كالرقص وارتداء ملابس ضيقة جدا شبه عارية ومن ثم التصوير على وضعيات أقل ما يقال عنها تدل على الانحطاط الأخلاقي الذي لا يرتقي لأدنى مستويات القيم كالتصوير في غرف النوم وبجوار الزوج أو الصديق وهي دعاية مدفوعة الاجر عن عطر أو ملابس نوم ليزداد عدد المتابعين وتكثر المشاهدات لتصل للملايين وفي فترات زمنية قصيرا من لحظة نزوله.
الأمر الصادم والغريب هو حصول بعض هؤلاء المشاهير بالمشاركة في برامج القنوات الفضائية باعتبارهم نجوما يملكون متابعين يفوق البعض منهم عدد متابعي الفضائية نفسها ومن ثم أصبح لهذه الفضائيات شرف التنافس في طرح أفكار ومشاهد جنسية تنافس مشاهير ومشهورات كنا نعتبرهن ممن يدعون ويسوق للإباحية الجنسية بطريقة غير مباشرة.
وهذا ما نشاهده اليوم على بعض القنوات الكبرى في الوطن العربي من خلال المسلسلات الحادة في الهبوط وفي هذا الشهر الكريم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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