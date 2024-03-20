شركة Odido تُدمج منصة Netcracker Digital BSS في مشروع التحول الرئيسي لتصبح شركة اتصالات المستقبل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ‏)-- أعلنت Netcracker Technology اليوم أن شركة Odido، المعروفة في السابق باسم T-Mobile Netherlands، ستقوم بدمج عدد من العمليات المهمة عبر مختلف العلامات التجارية والبيئات القديمة في Netcracker Digital BSS ‏– وهي جزء من منصة Netcracker Digital Platform ‏ الرقمية الرائدة – بما في ذلك الخدمات الاحترافية وخدمات الدعم والصيانة، كجزء من مشروع التحول الرقمي واسع النطاق لتصبح شركة اتصالات المستقبل.

تهدف شركة Odido، التي خضعت مؤخرًا لعملية تغيير كبيرة لعلامتها التجارية، والتي جمعت بين العديد من العلامات التجارية ‏(Ben وSimpel وTele2‏) وقدّمت اسمها الجديد، إلى تبسيط سير عملياتها التشغيلية. ويستخدم المشغل بالفعل منصة Netcracker Digital BSS لعمليات التهيئة والأسعار وعروض الأسعار ‏(CPQ‏) وإدارة الطلبات. وفي مشروع التحول، سيتم توسيع استخدام المنصة ليشمل إدارة المنتجات (كتالوج المنتجات وإدارة دورة حياة المنتج)، وهو ما سيحقق عددًا من الفوائد التجارية، بما في ذلك تسريع وقت تسويق الخدمات الجديدة؛ وتحقيق منصة أكثر قوة وقابلة للتطوير وموحدة؛ وانخفاض عام في النفقات التشغيلية بفعل الدمج.

ستقود Netcracker مشروع دمج منصة BSS، والذي سيؤثر بشكل إيجابي على عملاء Odido من فئة B2C (خدمات الشركات للعملاء) من خلال تقليل التعقيد والأنظمة القديمة، وتحديث مجموعة التقنيات بأكملها، والاستخدام السحابي لمنصة BSS الخاصة بها، وتعزيز تجربة المستخدم النهائي.

تقول Lotta Gunnarsson، مديرة تكنولوجيا المعلومات في شركة Odido: "باعتبارنا عميلاً راسخًا لشركة Netcracker التي حققت الكثير من النجاح من خلال شراكتنا المتعددة السنوات، يسعدنا مواصلة شراكتنا بإطلاق علامة تجارية جديدة وخلق أفضل تجربة لعملائنا". "وبينما نتقدم نحو أن نصبح إحدى شركات التكنولوجيا، فإن وجود شريك موثوق به إلى جانبنا سيُحدث فرقًا كبيرًا في نجاحنا المستقبلي".

يقول Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker: "نحن فخورون للغاية بمواصلة علاقتنا طويلة الأمد مع شركة Odido خلال في هذا الوقت بالغ الأهمية، والتي تتضمن إعادة تسمية العلامة التجارية ودمج منصة BSS والتحول الرقمي". "وستؤدي إنجازاتنا في الماضي إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل حيث تعيد Odido ابتكار نفسها كإحدى شركات التكنولوجيا وتستمتع بنتائج هذا العمل الشاق".

نُبذة عن Netcracker Technology

تتداخل الرقمنة السريعة مع الوضع الراهن لأسواق الاتصالات في عالمنا اليوم. وتتطلب احتياجات العملاء وسلوكياتهم المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيّف بسرعة وتنويع أعمالهم لتحقيق النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. ويُعد بناء المنظومات العامة الرقمية وتوقُّع متطلبات العملاء وتقديم تجربة تعطي الأولوية للتوجه الرقمي أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة ولاحتلال مكانة رائدة في عصر الجيل الخامس.

تتمتع شركة Netcracker Technology‏، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC‏، بالخبرة والثقافة والموارد اللازمة لمساعدة مقدمي الخدمات حول العالم في تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. وحلولنا المبتكرة - بما في ذلك منصة Netcracker Digital Platform الرائدة المعتمدة في الأصل على الحوسبة السحابية - والخدمات القائمة على القيمة والسجل الحافل للتسليم المتواصل طيلة ثلاثة عقود، تساعد مقدمي الخدمات في تحقيق أهدافهم للتحول الرقمي، وتُشجِّع شركات الاتصالات على تطوير التقنيات داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال وزيادة الأرباح. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني .

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