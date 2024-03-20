شركة Odido تُدمج منصة Netcracker Digital BSS في مشروع التحول الرئيسي لتصبح شركة اتصالات المستقبل

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker Technology اليوم أن شركة Odido، المعروفة في السابق باسم T-Mobile Netherlands، ستقوم بدمج عدد من العمليات المهمة عبر مختلف العلامات التجارية والبيئات القديمة في Netcracker Digital BSS – وهي جزء من منصة Netcracker Digital Platform الرقمية الرائدة – بما في ذلك الخدمات الاحترافية وخدمات الدعم والصيانة، كجزء من مشروع التحول الرقمي واسع النطاق لتصبح شركة اتصالات المستقبل.
تهدف شركة Odido، التي خضعت مؤخرًا لعملية تغيير كبيرة لعلامتها التجارية، والتي جمعت بين العديد من العلامات التجارية (Ben وSimpel وTele2) وقدّمت اسمها الجديد، إلى تبسيط سير عملياتها التشغيلية. ويستخدم المشغل بالفعل منصة Netcracker Digital BSS لعمليات التهيئة والأسعار وعروض الأسعار (CPQ) وإدارة الطلبات. وفي مشروع التحول، سيتم توسيع استخدام المنصة ليشمل إدارة المنتجات (كتالوج المنتجات وإدارة دورة حياة المنتج)، وهو ما سيحقق عددًا من الفوائد التجارية، بما في ذلك تسريع وقت تسويق الخدمات الجديدة؛ وتحقيق منصة أكثر قوة وقابلة للتطوير وموحدة؛ وانخفاض عام في النفقات التشغيلية بفعل الدمج.
ستقود Netcracker مشروع دمج منصة BSS، والذي سيؤثر بشكل إيجابي على عملاء Odido من فئة B2C (خدمات الشركات للعملاء) من خلال تقليل التعقيد والأنظمة القديمة، وتحديث مجموعة التقنيات بأكملها، والاستخدام السحابي لمنصة BSS الخاصة بها، وتعزيز تجربة المستخدم النهائي.
تقول Lotta Gunnarsson، مديرة تكنولوجيا المعلومات في شركة Odido: "باعتبارنا عميلاً راسخًا لشركة Netcracker التي حققت الكثير من النجاح من خلال شراكتنا المتعددة السنوات، يسعدنا مواصلة شراكتنا بإطلاق علامة تجارية جديدة وخلق أفضل تجربة لعملائنا". "وبينما نتقدم نحو أن نصبح إحدى شركات التكنولوجيا، فإن وجود شريك موثوق به إلى جانبنا سيُحدث فرقًا كبيرًا في نجاحنا المستقبلي".
يقول Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker: "نحن فخورون للغاية بمواصلة علاقتنا طويلة الأمد مع شركة Odido خلال في هذا الوقت بالغ الأهمية، والتي تتضمن إعادة تسمية العلامة التجارية ودمج منصة BSS والتحول الرقمي". "وستؤدي إنجازاتنا في الماضي إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل حيث تعيد Odido ابتكار نفسها كإحدى شركات التكنولوجيا وتستمتع بنتائج هذا العمل الشاق".
نُبذة عن Netcracker Technology
تتداخل الرقمنة السريعة مع الوضع الراهن لأسواق الاتصالات في عالمنا اليوم. وتتطلب احتياجات العملاء وسلوكياتهم المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيّف بسرعة وتنويع أعمالهم لتحقيق النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. ويُعد بناء المنظومات العامة الرقمية وتوقُّع متطلبات العملاء وتقديم تجربة تعطي الأولوية للتوجه الرقمي أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة ولاحتلال مكانة رائدة في عصر الجيل الخامس.
تتمتع شركة Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC، بالخبرة والثقافة والموارد اللازمة لمساعدة مقدمي الخدمات حول العالم في تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. وحلولنا المبتكرة - بما في ذلك منصة Netcracker Digital Platform الرائدة المعتمدة في الأصل على الحوسبة السحابية - والخدمات القائمة على القيمة والسجل الحافل للتسليم المتواصل طيلة ثلاثة عقود، تساعد مقدمي الخدمات في تحقيق أهدافهم للتحول الرقمي، وتُشجِّع شركات الاتصالات على تطوير التقنيات داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال وزيادة الأرباح. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني .
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