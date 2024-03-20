شركة Monroe Capital تعيّن السيد، وليد نور في منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وتخطط لفتح مكتب في أبو ظبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Monroe Capital LLC ("Monroe") عن توسيع منصتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط بتعيين السيد، وليد نور في منصب المدير الإداري ورئيس قسم التوزيع في الشرق الأوسط. هذا إلى جانب اعتزام Monroe فتح مكتب لها في أبو ظبي. وسيمارس السيد، نور عمله في أبو ظبي، على أن يتولى مسؤولية تمثيل شركة Monroe في كل أنحاء المنطقة.

قبل انضمامه إلى Monroe، شغل السيد، نور منصب المدير الإداري ورئيس قسم مبيعات الحلول المنسقة (منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا) في Commerzbank AG، حيث تولى مسؤولية مبيعات وتوزيع حلول الائتمان والتمويل المضمون وإعداد وتوزيع مخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة والمتقدمة. هذا إضافةً إلى تمتع السيد، نور بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الاستثمارات البديلة والدخل الثابت. فقبل Commerzbank AG، شغل منصب مدير قسم مبيعات الأصول المشتركة (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) في Credit Agricole CIB، حيث تولى مسؤولية المبيعات المؤسسية للمنتجات الاستثمارية وحلول التحوط. كما شغل مناصب عدة في Goldman Sachs (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وCredit Agricole CIB (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وBanque Saudi Fransi في الرياض. علاوةً على ذلك، حصل السيد، نور على درجة الماجستير في إدارة المخاطر مع مرتبة الشرف من كلية إدارة الأعمال بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الشؤون المالية مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة.

صرح Ted Koenig، رئيس شركة Monroe Capital ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء انضمام السيد، وليد إلى فريق Monroe Capital. ونتطلع إلى مواصلة نمونا الإستراتيجي وتوسعنا في الشرق الأوسط". "على مدار الأعوام القليلة الماضية، شهدنا المزيد من الاهتمام والتقدير لمنصة Monroe وفئة أصول الائتمان الخاص من مستثمري الشرق الأوسط. وثمة فرصة هائلة سانحة أمامنا لتعزيز بصمتنا في هذه المنطقة."

نبذة عن Monroe Capital

تعد Monroe Capital LLC ("Monroe") شركة رائدة في إدارة الأصول متخصصة في أسواق الائتمان الخاص عبر إستراتيجيات متنوعة، من بينها الإقراض المباشر والتمويل التكنولوجي والدين الاستثماري والائتمان النفعي والمهيكل والعقارات وحقوق الملكية. ومنذ عام 2004، نجحت الشركة في تقديم حلول رأس مال فاعلة للعملاء في الولايات المتحدة وكندا. إضافةً إلى ذلك، تفتخر شركة Monroe بكونها شريكًا قيّمًا وفاعلاً لأصحاب العمل والإدارة وكل من الجهات الراعية لحقوق الملكية الخاصة والجهات الراعية المستقلة. وبالنسبة إلى منصة Monroe، فإنها تقدم مجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات الاستثمارية لكل من المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية العالية مع التركيز على تحقيق عوائد "ألفا" عالية بغض النظر عن الدورات التجارية أو الاقتصادية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، ولها 10 مكاتب تابعة لها في كل أنحاء الولايات المتحدة وآسيا.

تم تكريم شركة Monroe من أقرانها والمستثمرين، إذ حصدت جوائز متنوعة، من ضمنها جائزة "مستثمر الديون الخاصة" كأفضل مقرض في السوق المتوسطة الدنيا في العقد لعام 2023، وأفضل مقرض في السوق المتوسطة الدنيا لعام 2023، وأفضل مدير لالتزامات القروض المضمونة (CLO) لعام 2023، في الأمريكتين؛ وتم تصنيفها ضمن قائمة المستثمرين المتوافقين مع المؤسسين لعام 2023 الصادرة عن شركة Inc.‎؛ كما حصدت جائزة شبكة الاندماج والاستحواذ (M&A) العالمية كأفضل مقرض في الأسواق المتوسطة الدنيا لعام 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وجائزة DealCatalyst كأفضل مدير لالتزامات القروض المضمونة (CLO) لعام 2022؛ وجائزة صحيفة Economic Daily الكورية كأفضل الشركات أداءً في مجال الدين الخاص لعام 2022، القيمة المتوسطة؛ وجائزة Creditflux كأفضل صندوق إقراض مباشر في الولايات المتحدة لعام 2021 وجائزة Pension Bridge كأفضل شركة مطبقة لإستراتيجية الائتمان الخاص لعام 2020. للاطلاع على مزيد من المعلومات وإفصاحات إخلاء المسؤولية المهمة، الرجاء زيارة .

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