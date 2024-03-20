شركة Monroe Capital تعيّن السيد، وليد نور في منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وتخطط لفتح مكتب في أبو ظبي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Monroe Capital LLC ("Monroe") عن توسيع منصتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط بتعيين السيد، وليد نور في منصب المدير الإداري ورئيس قسم التوزيع في الشرق الأوسط. هذا إلى جانب اعتزام Monroe فتح مكتب لها في أبو ظبي. وسيمارس السيد، نور عمله في أبو ظبي، على أن يتولى مسؤولية تمثيل شركة Monroe في كل أنحاء المنطقة.
قبل انضمامه إلى Monroe، شغل السيد، نور منصب المدير الإداري ورئيس قسم مبيعات الحلول المنسقة (منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا) في Commerzbank AG، حيث تولى مسؤولية مبيعات وتوزيع حلول الائتمان والتمويل المضمون وإعداد وتوزيع مخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة والمتقدمة. هذا إضافةً إلى تمتع السيد، نور بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الاستثمارات البديلة والدخل الثابت. فقبل Commerzbank AG، شغل منصب مدير قسم مبيعات الأصول المشتركة (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) في Credit Agricole CIB، حيث تولى مسؤولية المبيعات المؤسسية للمنتجات الاستثمارية وحلول التحوط. كما شغل مناصب عدة في Goldman Sachs (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وCredit Agricole CIB (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وBanque Saudi Fransi في الرياض. علاوةً على ذلك، حصل السيد، نور على درجة الماجستير في إدارة المخاطر مع مرتبة الشرف من كلية إدارة الأعمال بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الشؤون المالية مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة.
صرح Ted Koenig، رئيس شركة Monroe Capital ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء انضمام السيد، وليد إلى فريق Monroe Capital. ونتطلع إلى مواصلة نمونا الإستراتيجي وتوسعنا في الشرق الأوسط". "على مدار الأعوام القليلة الماضية، شهدنا المزيد من الاهتمام والتقدير لمنصة Monroe وفئة أصول الائتمان الخاص من مستثمري الشرق الأوسط. وثمة فرصة هائلة سانحة أمامنا لتعزيز بصمتنا في هذه المنطقة."
نبذة عن Monroe Capital
تعد Monroe Capital LLC ("Monroe") شركة رائدة في إدارة الأصول متخصصة في أسواق الائتمان الخاص عبر إستراتيجيات متنوعة، من بينها الإقراض المباشر والتمويل التكنولوجي والدين الاستثماري والائتمان النفعي والمهيكل والعقارات وحقوق الملكية. ومنذ عام 2004، نجحت الشركة في تقديم حلول رأس مال فاعلة للعملاء في الولايات المتحدة وكندا. إضافةً إلى ذلك، تفتخر شركة Monroe بكونها شريكًا قيّمًا وفاعلاً لأصحاب العمل والإدارة وكل من الجهات الراعية لحقوق الملكية الخاصة والجهات الراعية المستقلة. وبالنسبة إلى منصة Monroe، فإنها تقدم مجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات الاستثمارية لكل من المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية العالية مع التركيز على تحقيق عوائد "ألفا" عالية بغض النظر عن الدورات التجارية أو الاقتصادية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، ولها 10 مكاتب تابعة لها في كل أنحاء الولايات المتحدة وآسيا.
تم تكريم شركة Monroe من أقرانها والمستثمرين، إذ حصدت جوائز متنوعة، من ضمنها جائزة "مستثمر الديون الخاصة" كأفضل مقرض في السوق المتوسطة الدنيا في العقد لعام 2023، وأفضل مقرض في السوق المتوسطة الدنيا لعام 2023، وأفضل مدير لالتزامات القروض المضمونة (CLO) لعام 2023، في الأمريكتين؛ وتم تصنيفها ضمن قائمة المستثمرين المتوافقين مع المؤسسين لعام 2023 الصادرة عن شركة Inc.؛ كما حصدت جائزة شبكة الاندماج والاستحواذ (M&A) العالمية كأفضل مقرض في الأسواق المتوسطة الدنيا لعام 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وجائزة DealCatalyst كأفضل مدير لالتزامات القروض المضمونة (CLO) لعام 2022؛ وجائزة صحيفة Economic Daily الكورية كأفضل الشركات أداءً في مجال الدين الخاص لعام 2022، القيمة المتوسطة؛ وجائزة Creditflux كأفضل صندوق إقراض مباشر في الولايات المتحدة لعام 2021 وجائزة Pension Bridge كأفضل شركة مطبقة لإستراتيجية الائتمان الخاص لعام 2020. للاطلاع على مزيد من المعلومات وإفصاحات إخلاء المسؤولية المهمة، الرجاء زيارة .
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