LYCRA Company تنضم إلى الندوة التي تُعقد ضمن فعاليات معرض Performance Days حول إعادة تدوير المنسوجات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LYCRA Company ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير الحلول المبتكرة والمستدامة لصناعة للملابس، عن مشاركتها في الندوات التي تعقد ضمن فعاليات معرض "Performance Days" في ميونيخ، في الفترة من 20 إلى 21 مارس في ألمانيا. ستتطرَّق الندوات التي ستستضيفها منظمة Accelerating Circularity، وهي منظمة غير ربحية ذات توجه عملي تركز على أنظمة إعادة تدوير المنسوجات إلى منسوجات على نطاق تجاري إلى الوضع الحالي لإعادة تدوير البوليستر من نفايات المنسوجات.
سيكون Jean Hegedus، مدير تطوير الأعمال المستدامة في LYCRA Company، أحد أعضاء اللجنة في جلسة إطلاق قاعدة بيانات البوليستر المعاد تدويره، والتي ستعقد في منطقة "Reality Zone" من الساعة 3 إلى 4:30 مساءً كل يوم من أيام المعرض. تجمع المنصة بين الجهات القائمة على عملية إعادة تدوير البوليستر ومنتجي الأقمشة الذين يقومون بدمج المواد الأولية للمنسوجات في عملياتهم ومنتجاتهم.
وعقب العرض التقديمي، سيناقش المشاركون تحديات استخدام نفايات المنسوجات وكيفية التغلب عليها. بعد ذلك، سوف ينقسمون إلى مجموعات لمنح العلامات التجارية وتجار التجزئة الفرصة للتحدث مباشرةً مع مُقدِّمي الخدمة بمزيد من التفاصيل.
تعتبر LYCRA Company شركةً رائدةً في تطوير ألياف البوليستر المتخصصة المصنوعة من نفايات المنسوجات، حيث تقدم ألياف COOLMAX® و THERMOLITE® EcoMadeالمصنوعة من نفايات المنسوجات بنسبة 100% منذ عام 2021. تتميز هذه الألياف بجودة مماثلة، وهي متوفِّرة في أشكال أساسية وخيوط وعزل ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بدءًا من ملابس العروض وحتى الملابس الخارجية والجوارب والملابس الجاهزة.
ولمساعدة العملاء على إدراك مزايا الحصول على المنتجات المصنوعة من نفايات المنسوجات، أطلقت LYCRA Company في العام الماضي حملة ترويجية جديدة تحت عنوان "النفايات للصالح العام" تحمل شعار "لا تفوَّتوا هذه الفرصة". تعزِّز الرسائل آلية التدوير في صناعة الملابس والمنسوجات باستخدام تقنيات COOLMAX® وTHERMOLITE® EcoMade.
"نود أن نعرب عن امتناننا لمنظمة Accelerating Circularity لاستضافة هذا الحدث وتسليط الضوء على الحاجة إلى الانتقال إلى نفايات المنسوجات كمدخل رئيسي، وبالتالي تمهيد الطريق لصناعتنا لاستكمال الحلقة الناقصة"، حسبما قال Hegedus. "يتسم هذا الأمر بأهمية بالغة لأنه من المتوقع أن يكون هناك نقص في الزجاجات المعاد تدويرها خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعمل شركات التعبئة على تأمين الإمدادات لجهود إعادة التدوير الخاصة بها."
تفضَّل بزيارة صفحات ويب تكنولوجيا COOLMAX® EcoMade وTHERMOLITE® EcoMade لمعرفة المزيد من المعلومات.
نبذة عن شركة LYCRA Company
تبتكر شركة LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا اللازمة لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية استهلاكية وتجارية رائدة على غرار: LYCRA®، وLYCRA HyFit®، وLYCRA® T400®، وCOOLMAX®، وTHERMOLITE®، و ELASPAN®و SUPPLEX® وTACTEL®. تُعرَف شركة LYCRA Company، الذي يوجد مقرها الرئيسي في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية، على الصعيد العالمي بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية وحلولها المستدامة ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONETM. تركز شركة LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة lycra .
COOLMAX® و THERMOLITE®هي علامات تجارية لصالح شركة LYCRA Company.
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