LYCRA Company تنضم إلى الندوة التي تُعقد ضمن فعاليات معرض Performance Days حول إعادة تدوير المنسوجات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LYCRA Company ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير الحلول المبتكرة والمستدامة لصناعة للملابس، عن مشاركتها في الندوات التي تعقد ضمن فعاليات معرض "Performance Days" في ميونيخ، في الفترة من 20 إلى 21 مارس في ألمانيا. ستتطرَّق الندوات التي ستستضيفها منظمة Accelerating Circularity، وهي منظمة غير ربحية ذات توجه عملي تركز على أنظمة إعادة تدوير المنسوجات إلى منسوجات على نطاق تجاري إلى الوضع الحالي لإعادة تدوير البوليستر من نفايات المنسوجات.

سيكون Jean Hegedus، مدير تطوير الأعمال المستدامة في LYCRA Company، أحد أعضاء اللجنة في جلسة إطلاق قاعدة بيانات البوليستر المعاد تدويره، والتي ستعقد في منطقة "Reality Zone" من الساعة 3 إلى 4:30 مساءً كل يوم من أيام المعرض. تجمع المنصة بين الجهات القائمة على عملية إعادة تدوير البوليستر ومنتجي الأقمشة الذين يقومون بدمج المواد الأولية للمنسوجات في عملياتهم ومنتجاتهم.

وعقب العرض التقديمي، سيناقش المشاركون تحديات استخدام نفايات المنسوجات وكيفية التغلب عليها. بعد ذلك، سوف ينقسمون إلى مجموعات لمنح العلامات التجارية وتجار التجزئة الفرصة للتحدث مباشرةً مع مُقدِّمي الخدمة بمزيد من التفاصيل.

تعتبر LYCRA Company شركةً رائدةً في تطوير ألياف البوليستر المتخصصة المصنوعة من نفايات المنسوجات، حيث تقدم ألياف COOLMAX® و THERMOLITE® EcoMadeالمصنوعة من نفايات المنسوجات بنسبة 100% منذ عام 2021. تتميز هذه الألياف بجودة مماثلة، وهي متوفِّرة في أشكال أساسية وخيوط وعزل ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بدءًا من ملابس العروض وحتى الملابس الخارجية والجوارب والملابس الجاهزة.

ولمساعدة العملاء على إدراك مزايا الحصول على المنتجات المصنوعة من نفايات المنسوجات، أطلقت LYCRA Company في العام الماضي حملة ترويجية جديدة تحت عنوان "النفايات للصالح العام" تحمل شعار "لا تفوَّتوا هذه الفرصة". تعزِّز الرسائل آلية التدوير في صناعة الملابس والمنسوجات باستخدام تقنيات COOLMAX® وTHERMOLITE® EcoMade.

"نود أن نعرب عن امتناننا لمنظمة Accelerating Circularity لاستضافة هذا الحدث وتسليط الضوء على الحاجة إلى الانتقال إلى نفايات المنسوجات كمدخل رئيسي، وبالتالي تمهيد الطريق لصناعتنا لاستكمال الحلقة الناقصة"، حسبما قال Hegedus. "يتسم هذا الأمر بأهمية بالغة لأنه من المتوقع أن يكون هناك نقص في الزجاجات المعاد تدويرها خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعمل شركات التعبئة على تأمين الإمدادات لجهود إعادة التدوير الخاصة بها."

تفضَّل بزيارة صفحات ويب تكنولوجيا COOLMAX® EcoMade وTHERMOLITE® EcoMade لمعرفة المزيد من المعلومات.

نبذة عن شركة LYCRA Company

تبتكر شركة LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا اللازمة لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية استهلاكية وتجارية رائدة على غرار: LYCRA®، وLYCRA HyFit®، وLYCRA® T400®، وCOOLMAX®، وTHERMOLITE®، و ELASPAN®و SUPPLEX® وTACTEL®. تُعرَف شركة LYCRA Company، الذي يوجد مقرها الرئيسي في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية، على الصعيد العالمي بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية وحلولها المستدامة ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONETM‎. تركز شركة LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة lycra .

COOLMAX® و THERMOLITE®هي علامات تجارية لصالح شركة LYCRA Company.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.