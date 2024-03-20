شركة Cyril Amarchand Mangaldas تعلن عن مد نفوذها في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM)، بالإمارات العربية المتحدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة المحاماة الرائدة في الهند،عن مد نفوذها في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة ().

صرح السيد، Cyril Shroff، الشريك الإداري لشركة CAM، قائلاً: "إن مد نفوذنا في الإمارات العربية المتحدة لهو جزء من الرؤية الإستراتيجية الأكبر للشركة المعنية بالممارسات العالمية والإمارات العربية المتحدة كمركز مزدهر يحتضن الأعمال التجارية العالمية. فهذه الخطوة تظهر التزامنا تجاه المنطقة وإزاء مد جسور التعاون فيها، إذ إن الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي على وجه التحديد تعد محور تركيز أساسيًا بالنسبة لنا لما تتمتع به من إمكانات هائلة وما توفره من فرص رائعة للنمو. خاصةً في ضوء زيادة قوة أواصر التعاون بين الهند والإمارات العربية المتحدة. وها نحن قد حصلنا على ترخيص تجاري لمد نفوذنا في سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ). وهذه الخطوة من شأنها مساعدة عملاء الشركة المحليين والدوليين."

صرح Arvind Ramamurthy، رئيس قسم تطوير السوق في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM)، قائلاً: "نتقدم بخالص التهاني إلى Cyril Amarchand Mangaldas على حصولها على الترخيص التجاري مرحبين بها في مجتمع سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) الحيوية. لطالما احتلت سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) موقعًا رياديًا على صعيد تعزيز النظام البيئي الشامل، إذ إنها تضم العديد من شركات المحاماة والاستشارات المرموقة من كل أنحاء العالم داخل مركزها المالي الدولي. وبصفتها شركة محاماة رائدة في الهند، ستسهم سمعة CAM العالمية وخبرتها الهائلة والتزامها الراسخ بالتميز إسهامًا ملحوظًا في النظام البيئي لسوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) عن طريق تعزيز عمق ونطاق الخدمات القانونية المتوفرة داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها."

تعد سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي. فهي واحدة من أكبر المناطق المالية في العالم لما تضمه من مجموعة متنوعة من الشركات.

ستفتح شركة CAM Middle East مكتبًا لها في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM) في برج السيلا، ساحة سوق أبو ظبي العالمية، جزيرة الماريا، في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، على أن يتولى إدارتها فريق من كبار المتخصصين، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين هم في مرحلة الانتقال من الهند وغيرهم من المقيمين بالفعل في المنطقة.

ومع هذا الإعلان، ستكون لدى CAM ستة مكاتب في الهند وثلاثة مكاتب دولية في IFSC (GIFT City) وسنغافورة والآن في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM).

نبذة عن Cyril Amarchand Mangaldas

تعد CAM شركة محاماة رائدة في الهند تضم أكثر من 850 موظفًا و180 شريكًا. كما تقدم شركة CAM الخدمات الاستشارية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء، بما في ذلك المؤسسات التجارية والمؤسسات المالية وشركات حقوق الملكية الخاصة والشركات الناشئة والهيئات الحكومية والتنظيمية.

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