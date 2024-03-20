شركة Cyril Amarchand Mangaldas تعلن عن مد نفوذها في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM)، بالإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة المحاماة الرائدة في الهند، Cyril Amarchand Mangaldas (CAM)
عن مد نفوذها في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة ( UAE
).
صرح السيد، Cyril Shroff، الشريك الإداري لشركة CAM، قائلاً: "إن مد نفوذنا في الإمارات العربية المتحدة لهو جزء من الرؤية الإستراتيجية الأكبر للشركة المعنية بالممارسات العالمية والإمارات العربية المتحدة كمركز مزدهر يحتضن الأعمال التجارية العالمية. فهذه الخطوة تظهر التزامنا تجاه المنطقة وإزاء مد جسور التعاون فيها، إذ إن الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي على وجه التحديد تعد محور تركيز أساسيًا بالنسبة لنا لما تتمتع به من إمكانات هائلة وما توفره من فرص رائعة للنمو. خاصةً في ضوء زيادة قوة أواصر التعاون بين الهند والإمارات العربية المتحدة. وها نحن قد حصلنا على ترخيص تجاري لمد نفوذنا في سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ). وهذه الخطوة من شأنها مساعدة عملاء الشركة المحليين والدوليين."
صرح Arvind Ramamurthy، رئيس قسم تطوير السوق في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM)، قائلاً: "نتقدم بخالص التهاني إلى Cyril Amarchand Mangaldas على حصولها على الترخيص التجاري مرحبين بها في مجتمع سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) الحيوية. لطالما احتلت سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) موقعًا رياديًا على صعيد تعزيز النظام البيئي الشامل، إذ إنها تضم العديد من شركات المحاماة والاستشارات المرموقة من كل أنحاء العالم داخل مركزها المالي الدولي. وبصفتها شركة محاماة رائدة في الهند، ستسهم سمعة CAM العالمية وخبرتها الهائلة والتزامها الراسخ بالتميز إسهامًا ملحوظًا في النظام البيئي لسوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) عن طريق تعزيز عمق ونطاق الخدمات القانونية المتوفرة داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها."
تعد سوق أبو ظبي العالمية ( ADGM ) المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي. فهي واحدة من أكبر المناطق المالية في العالم لما تضمه من مجموعة متنوعة من الشركات.
ستفتح شركة CAM Middle East مكتبًا لها في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM) في برج السيلا، ساحة سوق أبو ظبي العالمية، جزيرة الماريا، في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، على أن يتولى إدارتها فريق من كبار المتخصصين، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين هم في مرحلة الانتقال من الهند وغيرهم من المقيمين بالفعل في المنطقة.
ومع هذا الإعلان، ستكون لدى CAM ستة مكاتب في الهند وثلاثة مكاتب دولية في IFSC (GIFT City) وسنغافورة والآن في سوق أبو ظبي العالمية (ADGM).
نبذة عن Cyril Amarchand Mangaldas
تعد CAM شركة محاماة رائدة في الهند تضم أكثر من 850 موظفًا و180 شريكًا. كما تقدم شركة CAM الخدمات الاستشارية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء، بما في ذلك المؤسسات التجارية والمؤسسات المالية وشركات حقوق الملكية الخاصة والشركات الناشئة والهيئات الحكومية والتنظيمية.
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