طرق لتحسين النوم

(MENAFN
- Al Watan) كشف الخبراء عن أفضل الأفكار لتحسين النوم:
- النوم في غرفة أكثر دفئا بدءا من سن 65 عاما.
- تنظيم القيلولة.
- استخدام زر الغفوة.
- التركيز على أوقات النوم، وليس مدته.
- استخدام صندوق ضوئي في حالة غياب ضوء الشمس.
- التأكد من أن غرفة النوم مظلمة.
MENAFN20032024000089011017ID1108002035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.