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طرق لتحسين النوم

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الخبراء عن أفضل الأفكار لتحسين النوم:
- النوم في غرفة أكثر دفئا بدءا من سن 65 عاما.
- تنظيم القيلولة.
- استخدام زر الغفوة.
- التركيز على أوقات النوم، وليس مدته.
- استخدام صندوق ضوئي في حالة غياب ضوء الشمس.
- التأكد من أن غرفة النوم مظلمة.

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