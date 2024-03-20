Wednesday, 20 March 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديتوكس السوشال ميديا

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) لاحظت على نفسي في الأونة الأخيرة انني قلقة بشكل مفرط، على أتفه الأشياء وأبسطها كبيرها وصغيرها. فاتخذت سبيلا ليكون منفها لي وهو مواقع التواصل الاجتماعي.
مفتاحا لتخفيف ذلك الشعور الذي يقطن داخل صدري بعيدًا عن كل الأمور التي تربكني أكثر، ومن مقطع مصور لأخر ومن تغريدة لأخرى، لكنني لم أجد الراحة التي قصدتها، بل على العكس تماما، ازدادت حدة الشعور أكثرا فأكثر.
أيقنت حينها انني أخطأت الاختيار، صحيح أن تلك المنصات وسيلة للترفيه لكنها سبب للقلق والتوتر أيضًا ،عبئتني بكل المشاعر السلبية وحاصرتني في الزاوية.
فعزمت على تركها تماما، ورمي ذلك المفتاح الخاطئ والابتعاد عنها لوقت وجيز.
انتشرت قبل سنوات حمية الديتوكس لعلاج إدمان المأكولات السريعة وتخليص الجسم من السموم بشكل عام، هي طريقة كلاسيكية عن طريق الحرمان أو التوقف المؤقت.
وباتت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا للسموم والطاقات السلبية، فمن الضروري تطبيق ديتوكس السموم الإلكترونية الافتراضية بين حين وأخر لتنظيف الروح والقلب والعقل. هو الـsocial media detox، أي الابتعاد تماماً عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
أصوات الإشعارات والتنبيهات تخلق لديك شعور أنك متنبه على الدوام وهذا يزيد من حالات القلق. العزلة وعدم سماع الأخبار المحزنة والابتعاد عن حياة الرفاهية لمن نراهم على هواتفنا، يخفض ذلك من المشاعر السلبية اتجاه ذاتك وانجازاتك وحياتك بشكل عام. أيضًا ستساعدك على الاسترخاء واكتشاف مواهبك وفهم ذاتك العميقة، لأنك ستجد الكثير من الوقت لقضائه مع نفسك ومع عائلتك.
من الضروري لنا تجربة هذه الحمية بين حين وأخر لصحة نفسية أفضل.

MENAFN20032024000089011017ID1108002034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث