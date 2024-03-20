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جهود السعودية والهيئه العامة للعناية بشؤون الحرمين

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر المملكة العربية السعودية أهم دولة في العالم الإسلامي، و هذا فضل من الله ان جعل { الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ }، حيث تحتضن أحد أهم المقاصد الدينية للمسلمين وهو بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويعتبر الحج والعمرة من أعظم شعائر الله في الإسلام{ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} ، وتعمل المملكة بجهد كبير على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير جميع سبل الراحة والمساعدة لهم خلال أداء مناسكهم، كما تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لتحسين البنية التحتية و توفير الفنادق و المطاعم و المواصلات و الخدمات الطبية لضمان راحة ضيوف الرحمن ، كما ان لدى المملكة العربية السعودية بنية تحتية ذات نمو سريع في المجال السياحي مما سهل إجرائات تسكين الحجيج و المعتمرين و الزائرين بشكل عام. ومن جهة أخرى تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تنظيم وأداء الطواف والصلاة في الحرم المكي بشكل متميز حيث تضمن توفير البيئة المناسبة للحجاج و المعتمرين وتسهيل حركتهم بين الصفوف و اثناء السعي و الطواف، وتقدم وزارة الصحة و الهلال الاحمر السعودي خدمات طبية عالية الجودة لضيوف الرحمن من خلال تجهيز المستشفيات و الفرق الطبية المتخصصة مما ساهم في التعامل مع أي حالة طارئة بسرعة و دقه خلال فترات الحج و العمرة و لزوار بيت الله الحرام طوال العام، كما تولي حكومة المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للأمن والسلامة خلال موسمي الحج والعمرة حيث تعمل على تأمين مكة والمشاعر المقدسة وضمان سلامة ضيوف الرحمن من أي تهديدات و تقدم المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن خدمات جليلة من بداية رحلتهم من خلال التخطيط لاستقبالهم و ارشادهم لاداء الحج و العمره الى حين مغادرتهم وذلك من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات و الحصول عليها عن طريق سفارات المملكة العربية السعودية في شتى بقاع الارض. تعد خدمة ضيوف الرحمن شرفا عظيما اكرم الله به المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله و طيب ثراه إيمانا منه بأهمية هذه الشعائر الإسلامية العظيمة ، وتعد هذه الخدمات جزءًا من حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل تجربة ممكنة لأداء مناسك الحج والعمرة و لزائرين بيوت الله في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إضافة إلى ذلك، تُطلق المملكة العربية السعودية مبادرات وبرامج جديدة لخدمة ضيوف الرحمن، مثل برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أُطلق عام 2019مـ، و يهدف هذا البرنامج لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ولعل من اهم الخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة " مشروع "قطار الحرمين": الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُسهل على ضيوف الرحمن التنقل بداية من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة وصولا لمكة المكرمة و المدينة المنورة. كما يعد مشروع توسعة الحرم المكي الشريف مشروع ضخم ورائع يعكس حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وخدمة الحرمين الشريفين، حيث يعد الهدف الاول من التوسعه هو زيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي ،وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة، وتوفير الراحة والخدمات لضيوف الرحمن ، وإظهار عظمة الإسلام وخدمة الحرمين الشريفين.وفي ضوء ذلك تعتبر الهيئة العامة للعناية بالحرمين هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الحرام في مكة المكرمة، تأسست الهيئة في عام 1979م، وتتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء ، وتنبع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال رسالتها في تمكين القاصدين من أداء العبادات والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة، وترتكز في خدماتها لضيوف الرحمن على أهدافها الاستراتيجية في تطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي، وتطوير منظومة لتنمية الموارد البشرية ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها وتحفيزها، والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء نموذج فعال وتكاملي للاستفادة المثلى من الشراكات والعمل التطوعي، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي، والاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم، وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد للقاصدين ، والتميز التشغيلي لمرافق الحرمين لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة ، واتباعاً لذلك فإن الهيئة العامة للعناية بالحرمين هي جهة مهمة تلعب دورًا رئيسيًا في خدمة الحرم المكي وتوفير الخدمات للمصلين، و من الأمثلة على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بالحرمين: هي خدمات الترجمة الفورية لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم ،توفير خدمات ذوي الإعاقة ، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية توفير خدمات الأمن والسلامة ، وتُعد الهيئة العامة للعناية بالحرمين نموذجًا فريدًا للتعاون بين مختلف الجهات لخدمة الحرم المكي وتوفير أفضل الخدمات للمصلين.كما تعد رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز مستقل مرتبط تنظيميا بالملك وهو المسؤول عن اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما ، ومن الخدمات الجليلة التي تقدمها لضيوف الرحمن خدمات إلكترونية تقدمها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تمكن المستفيدين من الاستفسار، كما تقدم خدمات إلكترونية تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمكن المستفيد من الاستعلام المباشر و خدمات إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة، كما تقدم خدمات إلكترونية من البنك المركزي السعودي تعرض تقريرا سنويا يختص بتحليل المخاطر المالية في المملكة وتقييمها ، وغيرها من الخدمات الجليلة الميسرة والمسهلة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي واخيراً : تُؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية التعاون مع جميع الدول الإسلامية لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال

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