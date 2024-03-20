جهود السعودية والهيئه العامة للعناية بشؤون الحرمين

(MENAFN
- Al Watan) تعتبر المملكة العربية السعودية أهم دولة في العالم الإسلامي، و هذا فضل من الله ان جعل { الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ }، حيث تحتضن أحد أهم المقاصد الدينية للمسلمين وهو بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويعتبر الحج والعمرة من أعظم شعائر الله في الإسلام{ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} ، وتعمل المملكة بجهد كبير على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير جميع سبل الراحة والمساعدة لهم خلال أداء مناسكهم، كما تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لتحسين البنية التحتية و توفير الفنادق و المطاعم و المواصلات و الخدمات الطبية لضمان راحة ضيوف الرحمن ، كما ان لدى المملكة العربية السعودية بنية تحتية ذات نمو سريع في المجال السياحي مما سهل إجرائات تسكين الحجيج و المعتمرين و الزائرين بشكل عام. ومن جهة أخرى تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تنظيم وأداء الطواف والصلاة في الحرم المكي بشكل متميز حيث تضمن توفير البيئة المناسبة للحجاج و المعتمرين وتسهيل حركتهم بين الصفوف و اثناء السعي و الطواف، وتقدم وزارة الصحة و الهلال الاحمر السعودي خدمات طبية عالية الجودة لضيوف الرحمن من خلال تجهيز المستشفيات و الفرق الطبية المتخصصة مما ساهم في التعامل مع أي حالة طارئة بسرعة و دقه خلال فترات الحج و العمرة و لزوار بيت الله الحرام طوال العام، كما تولي حكومة المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للأمن والسلامة خلال موسمي الحج والعمرة حيث تعمل على تأمين مكة والمشاعر المقدسة وضمان سلامة ضيوف الرحمن من أي تهديدات و تقدم المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن خدمات جليلة من بداية رحلتهم من خلال التخطيط لاستقبالهم و ارشادهم لاداء الحج و العمره الى حين مغادرتهم وذلك من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات و الحصول عليها عن طريق سفارات المملكة العربية السعودية في شتى بقاع الارض. تعد خدمة ضيوف الرحمن شرفا عظيما اكرم الله به المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله و طيب ثراه إيمانا منه بأهمية هذه الشعائر الإسلامية العظيمة ، وتعد هذه الخدمات جزءًا من حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل تجربة ممكنة لأداء مناسك الحج والعمرة و لزائرين بيوت الله في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إضافة إلى ذلك، تُطلق المملكة العربية السعودية مبادرات وبرامج جديدة لخدمة ضيوف الرحمن، مثل برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أُطلق عام 2019مـ، و يهدف هذا البرنامج لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ولعل من اهم الخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة " مشروع "قطار الحرمين": الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُسهل على ضيوف الرحمن التنقل بداية من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة وصولا لمكة المكرمة و المدينة المنورة. كما يعد مشروع توسعة الحرم المكي الشريف مشروع ضخم ورائع يعكس حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وخدمة الحرمين الشريفين، حيث يعد الهدف الاول من التوسعه هو زيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي ،وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة، وتوفير الراحة والخدمات لضيوف الرحمن ، وإظهار عظمة الإسلام وخدمة الحرمين الشريفين.وفي ضوء ذلك تعتبر الهيئة العامة للعناية بالحرمين هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الحرام في مكة المكرمة، تأسست الهيئة في عام 1979م، وتتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء ، وتنبع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال رسالتها في تمكين القاصدين من أداء العبادات والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة، وترتكز في خدماتها لضيوف الرحمن على أهدافها الاستراتيجية في تطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي، وتطوير منظومة لتنمية الموارد البشرية ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها وتحفيزها، والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء نموذج فعال وتكاملي للاستفادة المثلى من الشراكات والعمل التطوعي، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي، والاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم، وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد للقاصدين ، والتميز التشغيلي لمرافق الحرمين لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة ، واتباعاً لذلك فإن الهيئة العامة للعناية بالحرمين هي جهة مهمة تلعب دورًا رئيسيًا في خدمة الحرم المكي وتوفير الخدمات للمصلين، و من الأمثلة على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بالحرمين: هي خدمات الترجمة الفورية لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم ،توفير خدمات ذوي الإعاقة ، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية توفير خدمات الأمن والسلامة ، وتُعد الهيئة العامة للعناية بالحرمين نموذجًا فريدًا للتعاون بين مختلف الجهات لخدمة الحرم المكي وتوفير أفضل الخدمات للمصلين.كما تعد رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز مستقل مرتبط تنظيميا بالملك وهو المسؤول عن اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما ، ومن الخدمات الجليلة التي تقدمها لضيوف الرحمن خدمات إلكترونية تقدمها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تمكن المستفيدين من الاستفسار، كما تقدم خدمات إلكترونية تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمكن المستفيد من الاستعلام المباشر و خدمات إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة، كما تقدم خدمات إلكترونية من البنك المركزي السعودي تعرض تقريرا سنويا يختص بتحليل المخاطر المالية في المملكة وتقييمها ، وغيرها من الخدمات الجليلة الميسرة والمسهلة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي واخيراً : تُؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية التعاون مع جميع الدول الإسلامية لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال
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