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العقد المنصرم الأكثر حرًا

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) حذّرت الأمم المتحدة من أن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، ما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في عام 2023.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو تعليقا على تقرير المناخ السنوي الذي صدر أمس ((إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة. ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر)).

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