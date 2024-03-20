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26 موقعا في رحلات سفاري بحثية بالأحساء

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أطلقت جامعة الملك فيصل بالأحساء، مسارًا جديدًا لرحلات سفاري البحثية في محطة الأبحاث والتدريب التابعة للجامعة على امتداد طريق الخليج الدولي، اشتمل المسار على 22 مناطق بحثية لكل من: ((النحل، والحقول الزراعية، والخيول، والماعز، الأغنام، وحظائر الصيصان التدريسية، ومنطقة الحقول التدريبية، ومصنع الأعلاف، والأبقار، مسلخ الدواجن التدريسية، والدواجن، والتمساح، والماعز القزم، والمها، ومصنع الألبان، والإبل، والنعام، والأسماك والروبيان، ومشتل النباتات الخارجية، ومشتل النباتات الداخلية، الزراعة المائية (الهايدروبونيك)، والمعدات والأدوات الزراعية البحثية، بالإضافة إلى 4 مواقع سياحية، وهي: ((هيكنج، وقطف الثمار، وأماكن تراثية، والمنتجع)).
جولة استكشافية
أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عبدالرحمن الليلي، أن السفاري، عبارة عن جولة استكشافية في أحد الأماكن الطبيعة التابعة للجامعة، والموقع هو بمثابة واحة طبيعية من حيوانات وأشجار قريبة من هجرة الغويبة، وتتكون من عدة محطات بحثية وتجارب، وهو مكان بعيد عن ضوضاء المدينة، وقريب من أصوات الطبيعة؛ ويتم الاستمتاع به من خلال هيكنج، ويستهدف جميع فئات المجتمع.
الحيوانات المهددة بالانقراض
قال المشرف العام على محطة الأبحاث والتدريب في الجامعة المهندس عماد حكمي: أن المشروع، يشتمل على مضمار مشي، يربط عدة قطاعات زراعية وحيوانية، ويتخلله مجموعة من المعلومات التعريفية الزراعية، والهندسية، والبيطرية، وتربية الحيوان، والإمكانات والمعدات والأدوات المختلفة، واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى محلب آلي، ومعرض للحيوانات المهددة بالانقراض.
الجامعة بلا أسوار
أضاف الليلي، أن هذه المبادرة، تدخل ضمن الأنشطة الاجتماعية، المتاحة للمجتمع المحيط، والاستفادة من الموارد المتاحة في الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، تحت شعار: الجامعة بلا أسوار، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمحطة 6 كيلومتر مربع، وهو الأمر الذي يتيح إمكانية المشي ((هيكنج)) للسائحين والزوار والمجتمع والباحثين، موضحًا أن للسفاري جانبين رئيسيين، وهما: التنشيط السياحي، والبحث العلمي، علاوة على تزويد الباحثين بجميع المعلومات العلمية والأكاديمية، وفي مرحلة أخرى مستقبلية، إطلاق تجارب بحثية، وبرامج تدريبية، وعمل التجارب البحثية، وبحيرة، وافتتاح المرافق الحيوانية والنباتية البحثية.

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