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التنفيس عن الغضب يجعله أسوأ

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) في حين أننا جميعا نشعر بالغضب والانزعاج من حين لآخر أوصى باحثون من جامعة ولاية أوهايو باعتماد إحدى التقنيات المختلفة المستخدمة للمساعدة في مكافحة التوتر والغضب في الوقت الحاضر. تشمل الأمثلة ما يلي: التنفس العميق، اليقظة، التأمل، اليوجا، العد إلى 10. ووفقا للدراسة، فإن كل هذه الأساليب للتهدئة أكثر فعالية من التنفيس والصراخ.
الإثارة الفسيولوجية
حلل فريق البحث أكثر من 150 دراسة شملت أكثر من 10000 شخص للوصول إلى هذه الاستنتاجات، واكتشف على طول الطريق أن ما يساعد حقا على تقليل مشاعر الغضب هو تقليل الإثارة الفسيولوجية.
غرف الغضب
تم وضع هذا المشروع من قبل المؤلفة الأولى صوفي كيارفيك، التي أكملت مراجعة أطروحتها في ولاية أوهايو، والتي توضح أن هذا البحث كان مستوحى جزئيا من الشعبية المتزايدة لما يسمى بغرف الغضب، حيث يمكن للناس تحطيم العناصر (الزجاج والأطباق والإلكترونيات وما إلى ذلك) للعمل من خلال المشاعر الغاضبة. تضيف كيارفيك: ((أردت فضح نظرية التعبير عن الغضب بأكملها كوسيلة للتعامل معها)). ((أردنا أن نظهر أن الحد من الإثارة، وفي الواقع الجانب الفسيولوجي منه، أمر مهم حقا)). تضمنت المراجعة 154 دراسة شملت 10189 مشاركا من مختلف الأجناس والأعراق والأعمار والثقافات. يقول الباحثون إنهم اتبعوا نظرية شاشتر-سينغر ذات العاملين أثناء إجراء هذا البحث. تنص هذه النظرية على أن جميع المشاعر (بما في ذلك الغضب) تتميز بالاستثارة الفسيولوجية والمعاني العقلية. لذلك، لخفض مستويات الغضب، يمكن للمرء العمل على أي منهما.
تغيير معاني العقل
ركزت المراجعات التحليلية الفوقية السابقة على تغيير المعاني العقلية باستخدام العلاج السلوكي المعرفي وأسفرت عن نتائج واعدة. ومع ذلك، تشرح كيارفيك وبوشمان مراجعة تحليلية تلوية حول دور الإثارة تملأ فجوة رئيسية في فهمنا لكيفية حل الغضب. ركز تحليلهم بشكل كبير على فحص كل من الأنشطة المتزايدة للإثارة (ضرب الحقيبة والركض وركوب الدراجات والسباحة) والأنشطة المتناقصة للإثارة (التنفس العميق واليقظة والتأمل واليوغا).
تقليل الإثارة
تشير النتائج إلى أن الأنشطة التي تقلل من الإثارة فعالة في خفض مستويات الغضب، على الأقل عبر كل من الإعدادات المختبرية والميدانية. استخدم مؤلفو الدراسة المنصات الرقمية أو التعليم الشخصي، وفي جلسات جماعية وفردية عبر مجموعات سكانية متعددة (طلاب الجامعات وغير الطلاب، والأشخاص الذين لديهم تاريخ إجرامي أو بدونه، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو بدونها). شملت الأنشطة التي تقلل من الإثارة التي تظهر فعالية في خفض الغضب في جميع المجالات التنفس العميق والاسترخاء واليقظة والتأمل ويوغا التدفق البطيء واسترخاء العضلات التدريجي والتنفس الحجابي.

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