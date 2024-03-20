300 ألف مولود يوميا حول العالم

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- Al Watan) بلغ عدد المواليد خلال هذا العام على مستوى العالم ما يقارب 28.654.999 مولودا، في اليوم الواحد يبلغ عددهم نحو 330.900 ألف مولود، فيما سجل عدد الوفيات 12.960.800 وفاة بلغت خلال يوم واحد ما يصل 149.500 ألف وفاة، جاء ذلك بحسب الإحصائية اليومية عبر الموقع العالمي للإحصائيات Worldometer.
أشار أيضا إلى أن النمو السكاني خلال هذا العام وصل 15.688.700 تصل خلال اليوم الواحد 170.900 ألف. وأوضح أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية بالعالم حتى هذه اللحظة 877.342.693 والذين يعانون من زيادة في الوزن 1.758.536.900 فيما بلغ عدد البدناء 757.250.100، والمتوفين بسبب الجوع خلال يوم واحد 2.851 ألف متوفى ووصلت الوفيات بسبب أمراض معدية إلى 2.769.999 وفاة والناجمة عن أمراض المياه 179.69 ألفا وبلغ عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على ماء صحي 765.268.795 وبلغ عدد وفيات الاطفال في عمر أقل من 5 سنوات 1.62.888 طفل متوف ووصل عدد حالات الإجهاض 9.564.118 حالة وعدد الأمهات المتوفيات اثناء الولادة 65.953 والوفيات بسبب مرض السرطان 1.752.460، والناتجة عن الملاريا 145.84 ألفا، والوفيات بسبب التدخين 1.066.690 متوفى.
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