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300 ألف مولود يوميا حول العالم

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المواليد خلال هذا العام على مستوى العالم ما يقارب 28.654.999 مولودا، في اليوم الواحد يبلغ عددهم نحو 330.900 ألف مولود، فيما سجل عدد الوفيات 12.960.800 وفاة بلغت خلال يوم واحد ما يصل 149.500 ألف وفاة، جاء ذلك بحسب الإحصائية اليومية عبر الموقع العالمي للإحصائيات Worldometer.
أشار أيضا إلى أن النمو السكاني خلال هذا العام وصل 15.688.700 تصل خلال اليوم الواحد 170.900 ألف. وأوضح أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية بالعالم حتى هذه اللحظة 877.342.693 والذين يعانون من زيادة في الوزن 1.758.536.900 فيما بلغ عدد البدناء 757.250.100، والمتوفين بسبب الجوع خلال يوم واحد 2.851 ألف متوفى ووصلت الوفيات بسبب أمراض معدية إلى 2.769.999 وفاة والناجمة عن أمراض المياه 179.69 ألفا وبلغ عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على ماء صحي 765.268.795 وبلغ عدد وفيات الاطفال في عمر أقل من 5 سنوات 1.62.888 طفل متوف ووصل عدد حالات الإجهاض 9.564.118 حالة وعدد الأمهات المتوفيات اثناء الولادة 65.953 والوفيات بسبب مرض السرطان 1.752.460، والناتجة عن الملاريا 145.84 ألفا، والوفيات بسبب التدخين 1.066.690 متوفى.

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