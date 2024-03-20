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التجارة تستدعي منظمين لجوائز اليانصيب وتحيلهم إلى النيابة

3/20/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة التجارة أن جوائز "اليانصيب" التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.
واستدعت الوزارة منشآت تجارية وأفراد معلنين نظموا جوائز على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية، مؤكدة العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية يحظر اشتراط الشراء في المُسابقات التجارية كشرطٍ للاشتراك كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعيّة في المملكّة.
وشددت الوزارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.

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