التدريب التقني والمهني: رصد معهد أهلي بمنطقة مكة قدم تدريباً مخالفاً

(MENAFN
- Al Watan) رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معهداً أهلياً في منطقة مكة المكرمة قدم تدريباً مخالفاً لأساليب و معايير التدريب المعتمدة التي تضمن الجودة حسب الخطة المعتمدة للمعهد .
وتم تطبيق الأنظمة المنصوص عليها في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي بحقه، وحرصاً على مصلحة المتدربين والمتدربات أتاحت المؤسسة استكمال التدريب للراغبين منهم في ذلك مع ضمان التزام المعهد بالتدريب
النظامي.
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