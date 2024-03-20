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التدريب التقني والمهني: رصد معهد أهلي بمنطقة مكة قدم تدريباً مخالفاً

3/20/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معهداً أهلياً في منطقة مكة المكرمة قدم تدريباً مخالفاً لأساليب و معايير التدريب المعتمدة التي تضمن الجودة حسب الخطة المعتمدة للمعهد .
وتم تطبيق الأنظمة المنصوص عليها في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي بحقه، وحرصاً على مصلحة المتدربين والمتدربات أتاحت المؤسسة استكمال التدريب للراغبين منهم في ذلك مع ضمان التزام المعهد بالتدريب
النظامي.

MENAFN20032024000089011017ID1108002024

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