تبرعات إحسان تتجاوز 1.146 مليار ريال

تبرعات إحسان تتجاوز 1.146 مليار ريال
التاريخ
3/20/2024 2:24:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) تخطت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة "إحسان" مليارا و146 مليون ريال. وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، لتسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم إلى مستحقيها، وذلك في إطار ما توليه قيادة المملكة من رعاية واهتمام بالعمل الخيري
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