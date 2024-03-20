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5 مايو.. التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

3/20/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة استعداداتها للدورة السابعة، على أن يكون بدء تسجيل المنشآت وتسليم تقارير المشاركة في اليوم الـخامس من شهر مايو 2024، وسيتم إبلاغ المنشآت بنتائج الفرز لدخول المنافسة في الدورة خلال أغسطس 2024 , بعد إنهاء دراسة تقارير المشاركة، على أن تبدأ عمليات التقييم المكتبي والميداني في شهر سبتمبر 2024.
وتنوه الأمانة العامة للجائزة أن جميع ملفات المشاركة ستخضع إلى المراجعة والاعتماد من قِبل لجنة متخصصة لاعتماد المنشآت للترشح لمرحلة التقييم؛ وذلك للتأكد من استيفاء الشروط العامة والخاصة للمنشآت المشاركة، وكذلك التأكد من استيفاء تقارير المشاركة للمنشآت للاشتراطات المعتمدة.

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