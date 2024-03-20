5 مايو.. التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة استعداداتها للدورة السابعة، على أن يكون بدء تسجيل المنشآت وتسليم تقارير المشاركة في اليوم الـخامس من شهر مايو 2024، وسيتم إبلاغ المنشآت بنتائج الفرز لدخول المنافسة في الدورة خلال أغسطس 2024 , بعد إنهاء دراسة تقارير المشاركة، على أن تبدأ عمليات التقييم المكتبي والميداني في شهر سبتمبر 2024.
وتنوه الأمانة العامة للجائزة أن جميع ملفات المشاركة ستخضع إلى المراجعة والاعتماد من قِبل لجنة متخصصة لاعتماد المنشآت للترشح لمرحلة التقييم؛ وذلك للتأكد من استيفاء الشروط العامة والخاصة للمنشآت المشاركة، وكذلك التأكد من استيفاء تقارير المشاركة للمنشآت للاشتراطات المعتمدة.
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