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مكتبة الملك عبدالعزيز تقيم معرضا وندوة عن النخيل وإنتاج التمور

3/20/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في الرياض أمس، ندوة ثقافية بعنوان: "التمر : صناعة وثقافة"، ضمن نشاطها الثقافي والمعرفي للعام 2024م.
وسلطت الندوة الضوء على أشجار النخيل بالمملكة، وإنتاج التمور وأنواعها، ومعايير صناعة التمور التي تشكل جانبا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كبيرا في المملكة، وما طرأ من تطورات حديثة في تجهيز التمور وإعدادها، عبر العصور، وما يشكله من ثقافة تقليدية لها حضورها وأثرها على قيم المجتمع وعاداته.
وشارك في الندوة الدكتور علي إبراهيم الغبان بورقة عمل بعنوان "التمور في الثقافة العربية والإسلامية"، فيما تحدث الدكتور عبدالعزيز جياطي عن :" اقتصاديات التمور" ، أما الدكتور صالح محمد المسند فتناول :" التمور في الإنتاج الفكري والإنساني".
وأكدت الندوة في محاورها الثلاث التي أدار الدكتور محمد بن سليمان القسومي، أهمية النخيل والتمور، وأثر تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور من أجل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لهذه الصناعة، التي تطورت على مختلف المستويات من جني المحصول إلى التعبئة والتغليف ومن ثم توفرها محليا ودوليا، فيما اتخذ النخيل المذكور في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بوصفه أحد مكونات البيئة العربية والتراث الإسلامي، اتخذ أبعادا اجتماعية وثقافية غطى الشعر والنثر جانبا منها، لارتباطها بحياة الإنسان العربي وبعالم الصحراء وبالبيئة البدوية أولا حتى تطورت لتأخذ أبعادها في الكتابات والمؤلفات العربية.
وتعرف المشاركون بالندوة على أشجار النخيل وأنواع التمور، وعلى ثقافة هذا الموروث الكبير في أرض الجزيرة العربية . وعقب نهاية الندوة تم توقيع اتفاقية لإصدار كتاب: (النخلة عبر التاريخ) باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتعاون ما بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وشركة تراث المدينة ومؤسسة ليان الثقافية، كما تم الإعلان عن تنظيم ندوة ومعرض ( التمور : صناعة و ثقافة) في فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في المملكة المغربية، كما تم انطلاق البرنامج الإعلامي الثقافي (عين على التمور)، مع اقتراح العمل على تخصيص يوم عالمي للتمور تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور ومتابعته.
من جانب آخر أقيم معرض خاص مواكب للندوة يضم مجموعات نادرة من الصور والوثائق الخاصة بالنخيل والتمور، حيث قام المشاركون بالندوة والحضور بزيارة المعرض والاطلاع على محتوياته النادرة القيمة.
حضر الندوة نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، والرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر علي القحطاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران .
يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اهتمت بالنخيل في أبعادها الثقافية وأصدرت من قبل كتابا ضخما مصورا بعنوان: "نخيل التمر في المملكة العربية السعودية" كما ضمت موسوعة المملكة الشاملة التي أصدرتها المكتبة في عشرين مجلدا , فصولًا كثيرة عن زراعة النخيل وأصولها التراثية وصناعة التمور في

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