مكتبة الملك عبدالعزيز تقيم معرضا وندوة عن النخيل وإنتاج التمور

(MENAFN
- Al Watan) أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في الرياض أمس، ندوة ثقافية بعنوان: "التمر : صناعة وثقافة"، ضمن نشاطها الثقافي والمعرفي للعام 2024م.
وسلطت الندوة الضوء على أشجار النخيل بالمملكة، وإنتاج التمور وأنواعها، ومعايير صناعة التمور التي تشكل جانبا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كبيرا في المملكة، وما طرأ من تطورات حديثة في تجهيز التمور وإعدادها، عبر العصور، وما يشكله من ثقافة تقليدية لها حضورها وأثرها على قيم المجتمع وعاداته.
وشارك في الندوة الدكتور علي إبراهيم الغبان بورقة عمل بعنوان "التمور في الثقافة العربية والإسلامية"، فيما تحدث الدكتور عبدالعزيز جياطي عن :" اقتصاديات التمور" ، أما الدكتور صالح محمد المسند فتناول :" التمور في الإنتاج الفكري والإنساني".
وأكدت الندوة في محاورها الثلاث التي أدار الدكتور محمد بن سليمان القسومي، أهمية النخيل والتمور، وأثر تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور من أجل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لهذه الصناعة، التي تطورت على مختلف المستويات من جني المحصول إلى التعبئة والتغليف ومن ثم توفرها محليا ودوليا، فيما اتخذ النخيل المذكور في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بوصفه أحد مكونات البيئة العربية والتراث الإسلامي، اتخذ أبعادا اجتماعية وثقافية غطى الشعر والنثر جانبا منها، لارتباطها بحياة الإنسان العربي وبعالم الصحراء وبالبيئة البدوية أولا حتى تطورت لتأخذ أبعادها في الكتابات والمؤلفات العربية.
وتعرف المشاركون بالندوة على أشجار النخيل وأنواع التمور، وعلى ثقافة هذا الموروث الكبير في أرض الجزيرة العربية . وعقب نهاية الندوة تم توقيع اتفاقية لإصدار كتاب: (النخلة عبر التاريخ) باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتعاون ما بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وشركة تراث المدينة ومؤسسة ليان الثقافية، كما تم الإعلان عن تنظيم ندوة ومعرض ( التمور : صناعة و ثقافة) في فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في المملكة المغربية، كما تم انطلاق البرنامج الإعلامي الثقافي (عين على التمور)، مع اقتراح العمل على تخصيص يوم عالمي للتمور تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور ومتابعته.
من جانب آخر أقيم معرض خاص مواكب للندوة يضم مجموعات نادرة من الصور والوثائق الخاصة بالنخيل والتمور، حيث قام المشاركون بالندوة والحضور بزيارة المعرض والاطلاع على محتوياته النادرة القيمة.
حضر الندوة نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، والرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر علي القحطاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران .
يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اهتمت بالنخيل في أبعادها الثقافية وأصدرت من قبل كتابا ضخما مصورا بعنوان: "نخيل التمر في المملكة العربية السعودية" كما ضمت موسوعة المملكة الشاملة التي أصدرتها المكتبة في عشرين مجلدا , فصولًا كثيرة عن زراعة النخيل وأصولها التراثية وصناعة التمور في
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