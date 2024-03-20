Wednesday, 20 March 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يطلع على عدد من المشروعات التنموية في حائل

3/20/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى منطقة حائل، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة، أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
واطلع وزير الداخلية خلال زيارته لإمارة المنطقة على عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة، مستمعًا لشرح موجز عنها.
كما التقى وزير الداخلية بالقيادات الأمنية في منطقة حائل، وذلك في مقر شرطة المنطقة.
ونقل تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهود رجال الأمن التي بذلوها ويبذلونها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين

MENAFN20032024000089011017ID1108002018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث