وزير الداخلية يطلع على عدد من المشروعات التنموية في حائل

(MENAFN
- Al Watan) وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى منطقة حائل، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة، أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
واطلع وزير الداخلية خلال زيارته لإمارة المنطقة على عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة، مستمعًا لشرح موجز عنها.
كما التقى وزير الداخلية بالقيادات الأمنية في منطقة حائل، وذلك في مقر شرطة المنطقة.
ونقل تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهود رجال الأمن التي بذلوها ويبذلونها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين
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