وزير الداخلية يدشّن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بحائل

(MENAFN
- Al Watan) دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم، مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل، الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعزيز الجهود الأمنية للمحافظة على البيئة في مناطق المملكة كافة.
واطلع وزير الداخلية عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم القدرات الأمنية في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
كما دشن وزير الداخلية عدداً من الخدمات الإلكترونية للقوات الخاصة للأمن البيئي، شملت البوابة الإلكترونية للقوات وتطبيق خدمات المنسوبين.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد اطلع على عدد من الآليات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها قوات الأمن البيئي في تنفيذ مهامها.
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