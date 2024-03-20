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وزير الداخلية يدشّن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بحائل

3/20/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم، مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل، الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعزيز الجهود الأمنية للمحافظة على البيئة في مناطق المملكة كافة.
واطلع وزير الداخلية عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم القدرات الأمنية في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
كما دشن وزير الداخلية عدداً من الخدمات الإلكترونية للقوات الخاصة للأمن البيئي، شملت البوابة الإلكترونية للقوات وتطبيق خدمات المنسوبين.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد اطلع على عدد من الآليات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها قوات الأمن البيئي في تنفيذ مهامها.

MENAFN20032024000089011017ID1108002017

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