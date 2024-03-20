هيئة فرنسية تُغرم جوجل 271 مليون دولار بسبب تطبيقها للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت هيئة رقابة المنافسة الفرنسية غرامة بقيمة 250 مليون يورو (271.7 مليون دولار) على شركة“جوجل” الأمريكية بسبب انتهاكات تتعلق بقواعد حقوق الملكية الفكرية.

قالت الهيئة في بيان الأربعاء، إن علاقات“جوجل” مع شركات النشر في مجال الإعلام انتهكت قواعد الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن تطبيق“جيميني” المدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه على محتوى خاص بالناشرين ووكالات الأنباء دون إخطارهم منذ تغيير اسمه من“بارد”.

موضوعات43 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في الثلث الأول من رمضان ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات تراجع مخزونات النفط الأمريكية والبنزين يهبط للأسبوع السابع على التوالي

وأوضحت أن الشركة التابعة لمجموعة“ألفابت” تعهدت بعدم الطعن في حقائق انتهاكاتها كجزء من إجراءات اتفاق للتسوية، وأن“جوجل” اقترحت سلسلة من الإجراءات لعلاج بعض أوجه القصور.

ومن جانبها، قالت“جوجل” إنها قبلت التسوية لأن الوقت قد حان لتجاوز الأمر، وأعربت عن رغبتها في التركيز على الهدف الأكبر المتمثل في اتباع نهج مستدام لإيصال محتوى عالي الجودة للأشخاص، والعمل على نحو بنّاء مع الناشرين الفرنسيين.

المصدر: