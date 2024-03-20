هيئة فرنسية تُغرم جوجل 271 مليون دولار بسبب تطبيقها للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فرضت هيئة رقابة المنافسة الفرنسية غرامة بقيمة 250 مليون يورو (271.7 مليون دولار) على شركة“جوجل” الأمريكية بسبب انتهاكات تتعلق بقواعد حقوق الملكية الفكرية.
قالت الهيئة في بيان الأربعاء، إن علاقات“جوجل” مع شركات النشر في مجال الإعلام انتهكت قواعد الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن تطبيق“جيميني” المدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه على محتوى خاص بالناشرين ووكالات الأنباء دون إخطارهم منذ تغيير اسمه من“بارد”.
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وأوضحت أن الشركة التابعة لمجموعة“ألفابت” تعهدت بعدم الطعن في حقائق انتهاكاتها كجزء من إجراءات اتفاق للتسوية، وأن“جوجل” اقترحت سلسلة من الإجراءات لعلاج بعض أوجه القصور.
ومن جانبها، قالت“جوجل” إنها قبلت التسوية لأن الوقت قد حان لتجاوز الأمر، وأعربت عن رغبتها في التركيز على الهدف الأكبر المتمثل في اتباع نهج مستدام لإيصال محتوى عالي الجودة للأشخاص، والعمل على نحو بنّاء مع الناشرين الفرنسيين.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108002015
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