إسكان للتأمين تسدد 4 ملايين جنيه تعويضا لإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سددت شركة إسكان للتأمين 4 ملايين جنيه تعويضا لإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية.
وقال هشام محسن العضو المنتدب للشركة، إن التعويض تم سداده عن الأضرار التى نتجت عن حدوث حريق بأحد مصانع إنتاج عبوات الأدوية بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الإسكندرية.
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أضاف محسن، أن الوثيقة المؤمنة للمصنع تتضمن تغطية الأصول الخاصة به بوثيقة الحريق والسطو والأخطار الإضافية، مضيفًا أن سداد التعويض يأتى التزامًا من الشركة بسداد التعويضات المستحقة لعملائها.
من جانبه، قال مصطفى عمار مدير الإدارة العامة للتعويضات أنه تم سداد التعويض لشركة الأدوية فور إبلاغ الشركة بالحادث، حيث تم تكليف شركة معاينات متخصصة ومرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط المعاينات للوقوف على ملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر الناجمة عنه بدقة مراعاةً لحق العميل.
أضاف عمار، أنه تم سداد التعويض فور استيفاء المستندات المطلوبة من العميل ووفقا لشروط الوثيقة المبرمة بين الطرفين.
ووافقت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين على زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 140 إلى 170 مليون جنيه.
وحققت الشركة صافى ربح 46 مليون جنيه بمعدل نمو يصل 56% وفقا للقوائم المالية عن العام المالى الماضى 2022/ 2023، وبلغ فائض النشاط التأمينى نحو 42 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 54%.
ارتفعت محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 305 ملايين جنيه مقارنة بأقساط بلغت قيمتها 262.5 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022 بنمو 16%.
فى المقابل، بلغت التعويضات المسددة 49.5 مليون جنيه فى نهاية 2022-2023، مقابل 186 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022.
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