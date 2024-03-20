إسكان للتأمين تسدد 4 ملايين جنيه تعويضا لإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) سددت شركة إسكان للتأمين 4 ملايين جنيه تعويضا لإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية.

وقال هشام محسن العضو المنتدب للشركة، إن التعويض تم سداده عن الأضرار التى نتجت عن حدوث حريق بأحد مصانع إنتاج عبوات الأدوية بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الإسكندرية.

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أضاف محسن، أن الوثيقة المؤمنة للمصنع تتضمن تغطية الأصول الخاصة به بوثيقة الحريق والسطو والأخطار الإضافية، مضيفًا أن سداد التعويض يأتى التزامًا من الشركة بسداد التعويضات المستحقة لعملائها.

من جانبه، قال مصطفى عمار مدير الإدارة العامة للتعويضات أنه تم سداد التعويض لشركة الأدوية فور إبلاغ الشركة بالحادث، حيث تم تكليف شركة معاينات متخصصة ومرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط المعاينات للوقوف على ملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر الناجمة عنه بدقة مراعاةً لحق العميل.

أضاف عمار، أنه تم سداد التعويض فور استيفاء المستندات المطلوبة من العميل ووفقا لشروط الوثيقة المبرمة بين الطرفين.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين على زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 140 إلى 170 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافى ربح 46 مليون جنيه بمعدل نمو يصل 56% وفقا للقوائم المالية عن العام المالى الماضى 2022/ 2023، وبلغ فائض النشاط التأمينى نحو 42 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 54%.

ارتفعت محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 305 ملايين جنيه مقارنة بأقساط بلغت قيمتها 262.5 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022 بنمو 16%.

فى المقابل، بلغت التعويضات المسددة 49.5 مليون جنيه فى نهاية 2022-2023، مقابل 186 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022.