سفيرة الدنمارك: لدينا العديد من الاستثمارات في مصر بمجالي الصحة والطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعا بحضور سفيرة الدنمارك لدى مصر“آنه دورته ريجلسن” والقنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية عمرو النجار.

وأوضح بيان صادر عن الغرفة التجارية أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية ، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.

موضوعات((عيد الأم)) و((الأوكازيون)) يرفعان الطلب على الملابس والمصنوعات الجلدية “إسكان للتأمين” تسدد 4 ملايين جنيه تعويضا لإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية 400 مليون جنيه محفظة أقساط“مصر للتأمين التكافلى -ممتلكات” بنهاية فبراير الماضى

ومن جانبها قالت سفيرة الدنمارك :“لدينا العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة”.. مناشدة الشركات الدنماركية للمشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر إضافة إلى تنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية.

وفي ختام اللقاء .. اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

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