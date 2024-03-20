موانئ دبي تدشن 5 مكاتب بمصر ضمن شبكة عالمية لشحن البضائع

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وزير النقل يبحث دعم التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات القطاع تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط قرار جمهورى بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية“دي بي ورلد”، شبكة عالمية للشحن تضم أكثر من 100 مكتب جديد لشحن البضائع على مستوى العالم. وقالت المجموعة فى بيان، إنه تم افتتاح 5 مكاتب للشحن في القاهرة والإسكندرية ومطار القاهرة والسخنة وبني سويف وتخطط لافتتاح المزيد من المكاتب في الأشهر القادمة. وتستهدف دي بي وورلد بناء شبكتها المتكاملة من أصول الموانئ ذات القيمة العالية والخبرات المتخصصة في الموانئ وتسيير الشاحنات والشحن الجوي والبحري والخدمات الجمركية والمستودعات التي تضم 430 وحدة عمل في 86 دولة. وقال أورس مول المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في مصر، إن السوق المصرى يعد سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية. أضاف أن المجموعة تستهدف بناء مجمع لوجستي، وميناء للعمليات في العين السخنة خلال الفترة المقبلة. أوضح أن موانى دبى تعمل على الاستثمار من أجل تطوير الحلول اللوجستية المتكاملة لدعم احتياجات الشركات، والمتطلبات التجارية المتزايدة في مصر.” وقال كاش أجراوال، نائب الرئيس التنفيذي لشحن البضائع في شمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، إن الشركة تسعى إلى تبسيط عمليات اللوجستيات للمتعاملين في مصر، مما يضمن أن تكون عملية سلاسل التوريد سلسة وفعالة. أوضح أن إنشاء خدمات شحن البضائع مخصصة لتوفير حلول شاملة للشحن الجوي والبحري، وخدمات النقل بالشاحنات، والتخليص الجمركي، ومرافق التخزين، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، يمكننا تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة للشركات التي تتطلع إلى نقل البضائع عبر وسائل النقل المختلفة.
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