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موانئ دبي تدشن 5 مكاتب بمصر ضمن شبكة عالمية لشحن البضائع

3/20/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وزير النقل يبحث دعم التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات القطاع تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط قرار جمهورى بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية“دي بي ورلد”، شبكة عالمية للشحن تضم أكثر من 100 مكتب جديد لشحن البضائع على مستوى العالم. وقالت المجموعة فى بيان، إنه تم افتتاح 5 مكاتب للشحن في القاهرة والإسكندرية ومطار القاهرة والسخنة وبني سويف وتخطط لافتتاح المزيد من المكاتب في الأشهر القادمة. وتستهدف دي بي وورلد بناء شبكتها المتكاملة من أصول الموانئ ذات القيمة العالية والخبرات المتخصصة في الموانئ وتسيير الشاحنات والشحن الجوي والبحري والخدمات الجمركية والمستودعات التي تضم 430 وحدة عمل في 86 دولة. وقال أورس مول المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في مصر، إن السوق المصرى يعد سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية. أضاف أن المجموعة تستهدف بناء مجمع لوجستي، وميناء للعمليات في العين السخنة خلال الفترة المقبلة. أوضح أن موانى دبى تعمل على الاستثمار من أجل تطوير الحلول اللوجستية المتكاملة لدعم احتياجات الشركات، والمتطلبات التجارية المتزايدة في مصر.” وقال كاش أجراوال، نائب الرئيس التنفيذي لشحن البضائع في شمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، إن الشركة تسعى إلى تبسيط عمليات اللوجستيات للمتعاملين في مصر، مما يضمن أن تكون عملية سلاسل التوريد سلسة وفعالة. أوضح أن إنشاء خدمات شحن البضائع مخصصة لتوفير حلول شاملة للشحن الجوي والبحري، وخدمات النقل بالشاحنات، والتخليص الجمركي، ومرافق التخزين، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، يمكننا تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة للشركات التي تتطلع إلى نقل البضائع عبر وسائل النقل المختلفة.

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