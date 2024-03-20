بوينج تحذر من تراجع حاد في تدفقاتها النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت شركة“بوينج” الأربعاء، من أن التدفقات النقدية الداخلة إليها ستكون أسوأ مما توقعته حتى في يناير، في الوقت الذي تواجه فيه صانعة الطائرات ضغوطًا بسبب الجودة بعد سلسلة من الحوادث.
وقال المدير المالي للشركة“بريان ويست” في مؤتمر لـ“بنك أوف أمريكا”، إن انخفاض التسليمات وضغوط رأس المال العامل؛ كلها عوامل تساهم في خسارة تتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليار دولار في الربع الحالي.
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وذكر“ويست” أن بعض هذه الخسائر لن يعوض هذا العام، مضيفًا:“على مدى سنوات، أعطينا الأولوية لحركة الطائرات في المصانع لإنجازها بشكل صحيح، ويجب أن يتغير ذلك”.
وعلق“جيسون جورسكي” محلل“سيتي جروب” على هذه التعهدات بالتغيير، قائلًا إن الفرضية طويلة المدى سليمة، لكن المحفزات على المدى القريب تبدو نادرة، فيما توقع المحللون في مسح لـ“فاكت ست”، انخفاضًا بقيمة مليار دولار في التدفقات النقدية من العمليات.
ارتفع سهم“بوينج” بنسبة 1.95% إلى 184.70 دولار، في تمام الساعة 05:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لكنه ما زال منخفضًا بنحو 30% منذ بداية العام.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108002010
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