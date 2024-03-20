بوينج تحذر من تراجع حاد في تدفقاتها النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت شركة“بوينج” الأربعاء، من أن التدفقات النقدية الداخلة إليها ستكون أسوأ مما توقعته حتى في يناير، في الوقت الذي تواجه فيه صانعة الطائرات ضغوطًا بسبب الجودة بعد سلسلة من الحوادث.

وقال المدير المالي للشركة“بريان ويست” في مؤتمر لـ“بنك أوف أمريكا”، إن انخفاض التسليمات وضغوط رأس المال العامل؛ كلها عوامل تساهم في خسارة تتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليار دولار في الربع الحالي.

موضوعات43 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في الثلث الأول من رمضان ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات تراجع مخزونات النفط الأمريكية والبنزين يهبط للأسبوع السابع على التوالي

وذكر“ويست” أن بعض هذه الخسائر لن يعوض هذا العام، مضيفًا:“على مدى سنوات، أعطينا الأولوية لحركة الطائرات في المصانع لإنجازها بشكل صحيح، ويجب أن يتغير ذلك”.

وعلق“جيسون جورسكي” محلل“سيتي جروب” على هذه التعهدات بالتغيير، قائلًا إن الفرضية طويلة المدى سليمة، لكن المحفزات على المدى القريب تبدو نادرة، فيما توقع المحللون في مسح لـ“فاكت ست”، انخفاضًا بقيمة مليار دولار في التدفقات النقدية من العمليات.

ارتفع سهم“بوينج” بنسبة 1.95% إلى 184.70 دولار، في تمام الساعة 05:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لكنه ما زال منخفضًا بنحو 30% منذ بداية العام.

المصدر: