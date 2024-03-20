البورصة تقلص خسائر جنى الأرباح قبل نهاية الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) رجح متعاملون فى البورصة المصرية، أن يعوض المؤشر السبعينى خسائره التى تسببت فيها عمليات جنى الأرباح منذ بداية مارس الجارى، حيث شهد المؤشر تركزًا لسيولة المستثمرين، كما أوضح الخبراء أن المستويات السعرية للأسهم المكونة للمؤشر السبعينى جاذبة.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 28589 نقطة، اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.94% ليصل إلى مستوى 6394 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.9% إلى مستوى 9126.9 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.34%، ليستقر عند مستوى 34624.77 نقطة.

قال حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن المؤشر السبعينى على مدار الجلسات السابقة اختبر أكبر موجة انخفاض خلال أربع سنوات، بعدما ارتفع إلى قمم تاريخية، إلا أنه استطاع أن يعوض ذلك خلال جلسة الأربعاء، نتيجة لدخول السيولة من قبل الأفراد.

وأشار إلى أن المستويات السعرية الحالية لأسهم المؤشر السبعينى تعتبر جاذبة للشراء، وتدعم استمرار الصعود.

أضاف أن الأداء المتذبذب للأسهم القيادية دفع المؤشر الرئيسى للإغلاق على انخفاض بنسبة 0.30% فى ختام الجلسة، مشيرا إلى أن مستويات الدعم بين 28 ألف نقطة، و28400 تمثل نقطة محورية لأداء المؤشر، وإذا استطاع تخطيها يمكنه حينها أن يعاود اختراق حاجز 30 ألف نقطة، وبعدها إلى 31 ألف نقطة.

وأضاف أن موجة الهبوط التى عانت منها البورصة خلال الفترة السابقة، كانت نتيجة تخارج السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، وبالأخص أذون الخزانة، التى ارتفع العائد عليها إلى مستويات قياسية.

وشهد السوق قيم تداولات 3.1 مليار جنيه، من خلال تداول 658.1 مليون سهم، بتنفيذ 104.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 98 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 19.76%.

وتراجعت أسعار 55 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3” بنحو 7.97%، فيما لم تتغير أسعار 50 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.89 تريليون جنيه.

وأشار محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إلى إن مؤشر السوق الرئيسى، تماسك أعلى مستويات 28 ألف نقطة، وهو أمر إيجابى ويعكس فرص متاحة للشراء، على أن تكون مستويات المقاومة التالية للمؤشر عند 29700 نقطة، بينما يمثل مستوى الدعم عند 27 ألف نقطة منطقة حماية أرباح وتعكس مخاطرة كبيرة يجب التخارج جزئيًا حال الوصول لها.

اتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 21.1 مليون جنيه، و224.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة5.86% و12.48% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 24.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 81.67%.

نفذ الأفراد 66.36% من التعاملات متجهين جميعهم نحو الشراء، واتجه الأفراد المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات 58.4 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 17.1 مليون جنيه، و842.2 ألف جنيه على الترتيب.

فيما اقتنصت المؤسسات 33.63% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 38.2 مليون جنيه، و225.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 187.3 مليون جنيه.