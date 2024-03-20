البورصة تقلص خسائر جنى الأرباح قبل نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجح متعاملون فى البورصة المصرية، أن يعوض المؤشر السبعينى خسائره التى تسببت فيها عمليات جنى الأرباح منذ بداية مارس الجارى، حيث شهد المؤشر تركزًا لسيولة المستثمرين، كما أوضح الخبراء أن المستويات السعرية للأسهم المكونة للمؤشر السبعينى جاذبة.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 28589 نقطة، اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.94% ليصل إلى مستوى 6394 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.9% إلى مستوى 9126.9 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.34%، ليستقر عند مستوى 34624.77 نقطة.
قال حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن المؤشر السبعينى على مدار الجلسات السابقة اختبر أكبر موجة انخفاض خلال أربع سنوات، بعدما ارتفع إلى قمم تاريخية، إلا أنه استطاع أن يعوض ذلك خلال جلسة الأربعاء، نتيجة لدخول السيولة من قبل الأفراد.
وأشار إلى أن المستويات السعرية الحالية لأسهم المؤشر السبعينى تعتبر جاذبة للشراء، وتدعم استمرار الصعود.
أضاف أن الأداء المتذبذب للأسهم القيادية دفع المؤشر الرئيسى للإغلاق على انخفاض بنسبة 0.30% فى ختام الجلسة، مشيرا إلى أن مستويات الدعم بين 28 ألف نقطة، و28400 تمثل نقطة محورية لأداء المؤشر، وإذا استطاع تخطيها يمكنه حينها أن يعاود اختراق حاجز 30 ألف نقطة، وبعدها إلى 31 ألف نقطة.
وأضاف أن موجة الهبوط التى عانت منها البورصة خلال الفترة السابقة، كانت نتيجة تخارج السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، وبالأخص أذون الخزانة، التى ارتفع العائد عليها إلى مستويات قياسية.
وشهد السوق قيم تداولات 3.1 مليار جنيه، من خلال تداول 658.1 مليون سهم، بتنفيذ 104.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 98 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 19.76%.
وتراجعت أسعار 55 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3” بنحو 7.97%، فيما لم تتغير أسعار 50 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.89 تريليون جنيه.
وأشار محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إلى إن مؤشر السوق الرئيسى، تماسك أعلى مستويات 28 ألف نقطة، وهو أمر إيجابى ويعكس فرص متاحة للشراء، على أن تكون مستويات المقاومة التالية للمؤشر عند 29700 نقطة، بينما يمثل مستوى الدعم عند 27 ألف نقطة منطقة حماية أرباح وتعكس مخاطرة كبيرة يجب التخارج جزئيًا حال الوصول لها.
اتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 21.1 مليون جنيه، و224.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة5.86% و12.48% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 24.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 81.67%.
نفذ الأفراد 66.36% من التعاملات متجهين جميعهم نحو الشراء، واتجه الأفراد المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات 58.4 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 17.1 مليون جنيه، و842.2 ألف جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 33.63% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 38.2 مليون جنيه، و225.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 187.3 مليون جنيه.
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