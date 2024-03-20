العاصمة الإدارية ترعى بطولة كأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن رعايتها للنسخة الأولى من بطولة“كأس عاصمة مصر” الودية التي ستقام في ستاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدراج هذه البطولة ضمن سلسلة فعالياته الدولية.
ومن المقرر أن تمتد فعاليات البطولة خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، وذلك بعد إعلانها كجزء من التجارب التي يقوم بها الاتحاد الدولي لتطوير الكرة العالمية.
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وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:“تعتبر البطولة فرصة مميزة لتعزيز الرياضة في مصر ولجذب الاهتمام الدولي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن في الشركة نفخر بالمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية كالتزام أساسي للشركة أمام المجتمع”.
وأضاف عباس:“نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه البطولة، ونتطلع إلى رؤية أداء متميز من جميع المشاركين، وسيكون لدينا حفل افتتاح وختام يليقان بمكانة هذا الحدث الكبير وبالبطولة المميزة”.
وتخوض مصر مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري، أما المباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس.
بطولة كأس عاصمة مصر
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