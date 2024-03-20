العاصمة الإدارية ترعى بطولة كأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن رعايتها للنسخة الأولى من بطولة“كأس عاصمة مصر” الودية التي ستقام في ستاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدراج هذه البطولة ضمن سلسلة فعالياته الدولية.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات البطولة خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، وذلك بعد إعلانها كجزء من التجارب التي يقوم بها الاتحاد الدولي لتطوير الكرة العالمية.

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وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:“تعتبر البطولة فرصة مميزة لتعزيز الرياضة في مصر ولجذب الاهتمام الدولي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن في الشركة نفخر بالمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية كالتزام أساسي للشركة أمام المجتمع”.

وأضاف عباس:“نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه البطولة، ونتطلع إلى رؤية أداء متميز من جميع المشاركين، وسيكون لدينا حفل افتتاح وختام يليقان بمكانة هذا الحدث الكبير وبالبطولة المميزة”.

وتخوض مصر مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري، أما المباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس.