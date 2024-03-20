((كايرو للصرافة)): 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة شركة ((كايرو للصرافة )) من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء نحو 20 مليون جنيه مقابل ما يقرب من 30 مليون جنيه خلال تعاملات الاثنين الماضي، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.

وبلغ إجمالى حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة منذ 6 مارس الماضى حتى أمس 190 مليون جنيه.

موضوعات%117.2 نموًا فى أرباح بنك الاستثمار العربى خلال 2023 “البنك المركزى” يلغى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل “الاستثمار العربى” يحقق إيرادات 3.6 مليار جنيه بارتفاع 61% خلال 2023

ويبلغ عدد فروع شركة كايرو للصرافة 12 فرعا فى جميع محافظات مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وارتفع سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 47.01 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وفقاً لختام تعاملات أمس الثلاثاء.