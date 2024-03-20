((كايرو للصرافة)): 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة شركة ((كايرو للصرافة )) من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء نحو 20 مليون جنيه مقابل ما يقرب من 30 مليون جنيه خلال تعاملات الاثنين الماضي، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.
وبلغ إجمالى حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة منذ 6 مارس الماضى حتى أمس 190 مليون جنيه.
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ويبلغ عدد فروع شركة كايرو للصرافة 12 فرعا فى جميع محافظات مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وارتفع سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 47.01 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وفقاً لختام تعاملات أمس الثلاثاء.
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