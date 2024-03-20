رئيس الوزراء يتابع إجراءات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج عمل اللجنة المُشكلة لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

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من جانبه استعرض وزير الشباب والرياضة أبرز نتائج عمل اللجنة الخاصة بمناقشة العروض الُمتقدمة لهذا الغرض، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بوحدة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ضمن لجنة مصغرة مُشكلة من اللجنة العليا لإدارة وتشغيل المدن الرياضية.

وتطرق الوزير إلى جانب من عروض الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل هذا الصرح الرياضي البارز، مؤكداً الحرص على أن يكون التعاقد مع الشركة الفائزة مقترناً بالمستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتناول الدكتور أشرف صبحي مستهدفات الدولة من إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنها تتضمن حُسن الإدارة التشغيلية للمدينة وفقاُ للمعايير الدولية، من خلال الاستعانة بشركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية، واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً.

وأضاف الوزير أن مستهدفات إدارة وتشغيل المدينة تتمثل أيضاً في ارتباط تشغيل المنشآت بالأحداث العالمية، وخدمة المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية في التدريبات واستضافة البطولات والمعسكرات، إلى جانب الخدمة المجتمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، فضلًا عن حسن إدارة وتشغيل الفندق والمول التجاري ومستشفى الطب الرياضي، وتهيئة البنية التحتية والعوامل المساعدة على جذب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومن بينها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027، فضلًا عن الاستعدادات اللازمة للتقدم لتنظيم مصر لأولمبياد 2036/2040.