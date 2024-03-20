رئيس الوزراء يتابع إجراءات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج عمل اللجنة المُشكلة لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
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من جانبه استعرض وزير الشباب والرياضة أبرز نتائج عمل اللجنة الخاصة بمناقشة العروض الُمتقدمة لهذا الغرض، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بوحدة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ضمن لجنة مصغرة مُشكلة من اللجنة العليا لإدارة وتشغيل المدن الرياضية.
وتطرق الوزير إلى جانب من عروض الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل هذا الصرح الرياضي البارز، مؤكداً الحرص على أن يكون التعاقد مع الشركة الفائزة مقترناً بالمستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وتناول الدكتور أشرف صبحي مستهدفات الدولة من إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنها تتضمن حُسن الإدارة التشغيلية للمدينة وفقاُ للمعايير الدولية، من خلال الاستعانة بشركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية، واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً.
وأضاف الوزير أن مستهدفات إدارة وتشغيل المدينة تتمثل أيضاً في ارتباط تشغيل المنشآت بالأحداث العالمية، وخدمة المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية في التدريبات واستضافة البطولات والمعسكرات، إلى جانب الخدمة المجتمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، فضلًا عن حسن إدارة وتشغيل الفندق والمول التجاري ومستشفى الطب الرياضي، وتهيئة البنية التحتية والعوامل المساعدة على جذب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومن بينها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027، فضلًا عن الاستعدادات اللازمة للتقدم لتنظيم مصر لأولمبياد 2036/2040.
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