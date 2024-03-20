مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.45%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4809 نقاط منخفضًا 21.9 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4830.86 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء – نقلا عن تقرير بورصة مسقط – أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و981 ألفًا و382 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 47.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و701 ألف و385 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.026 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.16 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 574 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 14.42 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 246 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 6.18 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 328 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.25 بالمائة.

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