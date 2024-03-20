مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.45%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4809 نقاط منخفضًا 21.9 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4830.86 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء – نقلا عن تقرير بورصة مسقط – أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و981 ألفًا و382 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 47.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و701 ألف و385 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.026 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.16 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 574 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 14.42 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 246 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 6.18 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 328 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.25 بالمائة.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108002005
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