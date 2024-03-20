تراجع مخزونات النفط الأمريكية والبنزين يهبط للأسبوع السابع على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، كما تراجعت مخزونات البنزين للأسبوع السابع على التوالي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، انخفاض مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من التراجع، ومقارنة بمتوسط توقعات أشار إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
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فيما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق التوقعات البالغة 2.1 مليون برميل فقط، وهو أيضًا الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي.
وزادت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بنحو 600 ألف برميل، وذلك خلافًا للتوقعات التي أشارت إلى انخفاضها 1.2 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108002004
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