تراجع مخزونات النفط الأمريكية والبنزين يهبط للأسبوع السابع على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، كما تراجعت مخزونات البنزين للأسبوع السابع على التوالي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، انخفاض مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من التراجع، ومقارنة بمتوسط توقعات أشار إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

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فيما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق التوقعات البالغة 2.1 مليون برميل فقط، وهو أيضًا الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي.

وزادت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بنحو 600 ألف برميل، وذلك خلافًا للتوقعات التي أشارت إلى انخفاضها 1.2 مليون برميل.

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