((مصر للصرافة)): 200 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت شركة ((مصر للصرافة )) نحو 200 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وبلغ إجمالى حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة منذ 6 مارس الماضى حتى أمس نحو 1.7 مليار جنيه.
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وأوضح فوزى، أن الدولار استحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة 65% من إجمالى العملات الأجنبية المُتنازل عنها، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى.
ويبلغ عدد فروع شركة مصر للصرافة 71 فرعا فى جميع محافظات مصر.
وتابع فوزى:“هناك إقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد لبيع العملات الأجنبية المختلفة من خلال القنوات الشرعيه فى البنوك وشركات الصرافة”.
ويستمر العمل يومياً بالشركة خلال شهر رمضان المبارك من الساعه 9 صباحاً حتى الساعه 4 عصراً، ومن الساعة 8.30 مساءاً وحتى الساعة 11.30 مساءاً، ويستمر عمل الشركة أيضاً يومى الجمعة والسبت.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
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