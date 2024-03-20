((مصر للصرافة)): 200 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء

MENAFN - Al-Borsa News) جذبت شركة ((مصر للصرافة )) نحو 200 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وبلغ إجمالى حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة منذ 6 مارس الماضى حتى أمس نحو 1.7 مليار جنيه.

موضوعات((الأهلى للصرافة)): 246 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملات الأجنبية أمس الثلاثاء ((كايرو للصرافة)): 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء %117.2 نموًا فى أرباح بنك الاستثمار العربى خلال 2023

وأوضح فوزى، أن الدولار استحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة 65% من إجمالى العملات الأجنبية المُتنازل عنها، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى.

ويبلغ عدد فروع شركة مصر للصرافة 71 فرعا فى جميع محافظات مصر.

وتابع فوزى:“هناك إقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد لبيع العملات الأجنبية المختلفة من خلال القنوات الشرعيه فى البنوك وشركات الصرافة”.

ويستمر العمل يومياً بالشركة خلال شهر رمضان المبارك من الساعه 9 صباحاً حتى الساعه 4 عصراً، ومن الساعة 8.30 مساءاً وحتى الساعة 11.30 مساءاً، ويستمر عمل الشركة أيضاً يومى الجمعة والسبت.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.